الموسيقار عمر خيرت يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية
الأهلي يشكو نائب رئيس البنك الأهلي إلى 3وزراء والبنك المركزي والنائب العام
الشاباك يعتقل إسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران
تأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال
التعليم بايظ.. تفاصيل أزمة عنيفة بين الأهلي ومسئول بأحد البنوك
ربع محترف.. شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفي محمد
انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل
تفاصيل جائزة التميُّز من البنك التجاري الدولي عن فئة الريادة في النشر والتعليم
الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل
معرض الاتصالات يؤكد: إفريقيا قادمة تكنولوجيا
حقيقة تخلي الرئيس الفنزويلي عن منصبه
الحكومة توافق على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات
حوادث

الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي
إسلام دياب

قال المستشار حازم بدوي في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات: بعد تلقي محاضر الحصر العددي من اللجان العامة وإضافة أصوات المصريين في الخارج ، وإجراءات الفرز اجتمع مجلس إدارة الهيئة ظهر اليوم الثلاثاء وأصدر القرار رقم 66 لسنة 2025 باعتماد النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى 

نظام القوائم: تقدم للترشح في الدائرتين المخصصتين للدوائر قائمة واحدة (من أجل مصر) تضمنت 12 حزب سياسي (مستقبل وطن – حماة الوطن – الجبهة – المصري الديمقراطي الاجتماعي – الشعب الجمهوري – الإصلاح والتنمية – العدل – التجمع – الوفد – إرادة جيل – الحرية المصري – المؤتمر) 

أسفر فرز صناديق الاقتراع المخصصة للقوائم على ما يلي (دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد) عدد الناخبين 26 مليون 40 ألف 821 عدد من أدلوا بأصواهم 6 مليون 84 الف 862 بنسبة 91.8% من إجمالي الحضور عدد الباطلة 494 ألف 205 بنسبة 8.12% عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 5 مليون 295 الف 327 بنسبة تعادل 20.33% من إجمالي عدد 295 ألف 330 لم تنتخب القائمة. 

قطاع غرب الدلتا: 9 مليون 239 ألف 101 ناخبًا .. عدد من أدلوا بأصواتهم 2 مليون 2239 الف و11

عدد الأصوات الصحيحة مليون و964 ألف و312 ناخب 

عدد الأصوات التي لم تنتخب 292 ألف 686 

وبناءً على ما تقدم تكون القائمة قد حصلت على نسبة تزيد عن 5% من أصوات الناخبين في كل الدائرتين ويعلن فوزها بالقواعد المخصصة للقوائم.

وقال المستشار حازم بدوي: شعب مصر العظيم أبناء الوطن الكريم، انتهت الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب، في ظل متابعة دقيقة من الهيئة لكافة العملية الانتخابية منذ بدأ فترة الدعاية والصمت. 

حيث رصدت الهيئة مخالفات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات (تمثلت في خروقات في الدعاية أمام لجان الاقتراع – عدم تسليم المرشح أو وكيلة في محضر حصر الأصوات – التفاوت في الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة) وهي عيوب جوهرية تنال من العملية الانتخابية.

انتهى المجلس إعمالا للمادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى إبطال هذه الدوائر وإبطال الانتخابات فيها على النظام الفردي وتحديد موعد أخر لإجراء الانتخابات.

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

