الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا

قال المستشار حازم بدوي في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات: بعد تلقي محاضر الحصر العددي من اللجان العامة وإضافة أصوات المصريين في الخارج ، وإجراءات الفرز اجتمع مجلس إدارة الهيئة ظهر اليوم الثلاثاء وأصدر القرار رقم 66 لسنة 2025 باعتماد النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى

نظام القوائم: تقدم للترشح في الدائرتين المخصصتين للدوائر قائمة واحدة (من أجل مصر) تضمنت 12 حزب سياسي (مستقبل وطن – حماة الوطن – الجبهة – المصري الديمقراطي الاجتماعي – الشعب الجمهوري – الإصلاح والتنمية – العدل – التجمع – الوفد – إرادة جيل – الحرية المصري – المؤتمر)

أسفر فرز صناديق الاقتراع المخصصة للقوائم على ما يلي (دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد) عدد الناخبين 26 مليون 40 ألف 821 عدد من أدلوا بأصواهم 6 مليون 84 الف 862 بنسبة 91.8% من إجمالي الحضور عدد الباطلة 494 ألف 205 بنسبة 8.12% عدد الأصوات التي انتخبت القائمة 5 مليون 295 الف 327 بنسبة تعادل 20.33% من إجمالي عدد 295 ألف 330 لم تنتخب القائمة.

قطاع غرب الدلتا: 9 مليون 239 ألف 101 ناخبًا .. عدد من أدلوا بأصواتهم 2 مليون 2239 الف و11

عدد الأصوات الصحيحة مليون و964 ألف و312 ناخب

عدد الأصوات التي لم تنتخب 292 ألف 686

وبناءً على ما تقدم تكون القائمة قد حصلت على نسبة تزيد عن 5% من أصوات الناخبين في كل الدائرتين ويعلن فوزها بالقواعد المخصصة للقوائم.

وقال المستشار حازم بدوي: شعب مصر العظيم أبناء الوطن الكريم، انتهت الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب، في ظل متابعة دقيقة من الهيئة لكافة العملية الانتخابية منذ بدأ فترة الدعاية والصمت.

حيث رصدت الهيئة مخالفات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات (تمثلت في خروقات في الدعاية أمام لجان الاقتراع – عدم تسليم المرشح أو وكيلة في محضر حصر الأصوات – التفاوت في الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة) وهي عيوب جوهرية تنال من العملية الانتخابية.

انتهى المجلس إعمالا للمادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى إبطال هذه الدوائر وإبطال الانتخابات فيها على النظام الفردي وتحديد موعد أخر لإجراء الانتخابات.