إبطال الانتخابات في 19 دائرة وإعادة التصويت بها بعد انتهاء العملية الانتخابية

قال المستشار حازم بدوي في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة المرحلة الأولى: شعب مصر العظيم أبناء الوطن الكريم، أنتهت الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب، في ظل متابعة دقيقة من الهيئة لكافة العملية الانتخابية منذ بدأ فترة الدعاية والصمت

حيث رصدت الهيئة مخالفات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات (تمثلت في خروقات في الدعاية أمام لجان الاقتراع – عدم تسليم المرشح أو وكيلة في محضر حصر الأصوات – التفاوت في الأصوات بين اللجان الفرعاية والعامة) وهي عيوب جوهرية تنال من العملية الانتخابية

وانتهى المجلس إعمالا للمادة 54 من قانون مباشرة االحقوق السياسية إلى إبطال هذه الدوائر وإبطال الاانتخابات فيها على النظام الفردي وتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات