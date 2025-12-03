ضبط 680 كيلو أغذية متنوعة ولانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط بقيادة الدكتور محمد عبد الخالق حملة تفتيشية ، جاءت تحت إشراف الدكتورة أمانى القرش وكيل المديرية للشئون الوقائية والدكتور عطية منصور مدير عام الشئون الوقائية.

حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالمرور على المنشآت الغذائية بمدينة دمياط، تضمنت عدد 18 منشأة وأسفرت عن ضبط عدد 12 منشاة تدار بدون ترخيص ومنشأة تمثل خطرداهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا ، كما تم تحرير 35محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة تم اعدام 300كيلو اغذية ومشروبات وزيوت تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

وتم ضبط 380كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الادمى لاحتوائه على مادة محظور اضافتها وتم سحب عدد 10عينة للفحص بالمعمل المختصة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتفتيش المستمر على المنشآت الغذائية والأسواق للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة.