محافظات

تعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكفر سعد

محافظة دمياط
زينب الزغبي

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد،  حيث رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد.

وبدأ " محافظ دمياط " الجولة بتفقد الوحدتين الصحيتين بكفر المنازلة والسوالم  ، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بهما ،  وجاري تجهيزهما استعدادًا للتشغيل ، حيث تابع " الدكتور أيمن الشهابى   " اجراءات التجهيز بكافة أقسام الوحدتين التى تم تنفيذهما وفقًا للمعايير الخاصة بالمنشآت الصحية و تزويدهما بمنظومة مميكنة لتنظيم انتظار المرضى والكشف للتيسير عليهم ، علاوة على تزويدهما بمنظومة مراقبة وحماية مدنية ، ووجه " الدكتور أيمن الشهابى " بالاسراع بإجراءات التجهيز لتشغيل الوحدتين

وتابع " محافظ دمياط " اعمال الرصف بطريق ١٨ " كفر سليمان / ميت أبو غالب / كفر المنازلة / السوالم " ، بطول ١٥ كم والتى تُنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

حيث اطلع " محافظ دمياط " على نسب التنفيذ للأعمال التى بلغت ٨٥% وفقًا للمعايير والمواصفات المحددة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمن لمرتادى الطريق وفى إطار رؤية المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما ناقش خطة استكمال أعمال الرصف بعد نهو أعمال رفع المطابق وذلك خلال الأيام المقبلة..

وعلى صعيد آخر، تفقد " المحافظ " محطة معالجة السوالم ، التى يجرى تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف،  بنظام المعالجة الثنائية وبطاقة تصميمية ٤٠٠٠م٣ / يوم ، لخدمة قريتي السوالم والزهراء حيث تابع الأعمال النهائية بالمحطة ، وإجراءات تجارب التشغيل،  وبهذا السياق ، وجه " محافظ دمياط "بالانتهاء من كافة الإجراءات خلال أسبوعين لتشغيل المحطة  وذلك بالتوازى مع أعمال تنسيق الموقع العام .

جاءت الجولة بحضور الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق و المهندس طاهر صلاح مدير فرع هيئة الطرق والكبارى، و المهندس أمير صقر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و المهندس مجدى عطا الله رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى و الأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد

دمياط محافظ دمياط حياه كريمه مشروعات

