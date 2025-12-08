محمد الخراشي: مصر والسعودية قادران على بلوغ الدور الثاني في كأس العالم

كشف محمد الخراشي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، عن توقعاته لمشوار الأخضر وكذلك منتخب مصر، في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل بـ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026.

وقال الخراشي خلال تواجده ضيفًا على ستاد المحور، إن البطولة لن تكون سهلة على منتخب السعودية خصوصا في ظل وقوعه بمجموعة صعبة تضم أوروجواي وإسبانيا.

وأضاف: "المباريات لن تكون سهلة علينا خصوصا أن منتخبي إسبانيا وأوروجواي، سوف يدخلان البطولة من أجل المنافسة عليها".

وتابع: "أتمنى أن يستعد المنتخب السعودي جيدا للبطولة، لأن الفريق يمتلك عناصر شابة جيدة، وبإذن الله نصعد من هذه المجموعة".

واختتم: "مصر بقيادة محمد صلاح قادرة أيضا على الصعود من مجموعتها في كأس العالم، أبناء النيل والأهرامات قادرين على تقديم عروض تليق بهم وبالكرة العربية".