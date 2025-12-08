قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. استكمال محاكمة 42 متهما بخلية التجمع
8 أسباب تجلب لك البركة في حياتك.. الإفتاء توصي بها
بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف شرق غزة
السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة
سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
تراث مصر الغارق.. محاضرة بمتحف الإسكندرية القومي عن آثار خليج أبو قير
ترامب: أشعر بخيبة أمل من زيلينسكي
الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات بحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي
الاستعانة على صلاة الفجر في الطقس البارد.. داوم عليها بـ 7 خطوات
اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية
محمد الخراشي: مصر والسعودية قادران على بلوغ الدور الثاني في كأس العالم

رباب الهواري

كشف محمد الخراشي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، عن توقعاته لمشوار الأخضر وكذلك منتخب مصر، في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل بـ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026.

وقال الخراشي خلال تواجده ضيفًا على ستاد المحور، إن البطولة لن تكون سهلة على منتخب السعودية خصوصا في ظل وقوعه بمجموعة صعبة تضم أوروجواي وإسبانيا.

وأضاف: "المباريات لن تكون سهلة علينا خصوصا أن منتخبي إسبانيا وأوروجواي، سوف يدخلان البطولة من أجل المنافسة عليها".

وتابع: "أتمنى أن يستعد المنتخب السعودي جيدا للبطولة، لأن الفريق يمتلك عناصر شابة جيدة، وبإذن الله نصعد من هذه المجموعة".

واختتم: "مصر بقيادة محمد صلاح قادرة أيضا على الصعود من مجموعتها في كأس العالم، أبناء النيل والأهرامات قادرين على تقديم عروض تليق بهم وبالكرة العربية".

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

الطقس غدا.. تحذير عاجل من أجواء باردة وأمطار وبرق ورعد والصغرى بالقاهرة 12

نشأت الديهي يدعو لإطلاق وثيقة مصرية للأمن القومي على غرار النموذج الأمريكي

وزير الإسكان يوجه رسائل هامة بشأن أرض نادي الزمالك وملف الإيجار القديم ويكشف سبب التنمية العمرانية بمصر

فتاة البشعة تكشف أسرارا صادمة.. مفاجآت حول أسباب الطلاق و15 يوم زواج انتهت باتهامات على السوشيال ميديا

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

