ضبط 48 مخالفة بالمخابز و الأسواق ومستودعات الغاز بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة الأستاذ مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز.

قد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 21 محضر لمخالفات داخل المخابز، تضمنوا عدم الالتزام بالمواصفات والاوزان المحددة لرغيف الخبز ، عدم وجود قائمة تشغيل وسجل زيارات وعدم الالتزام باشتراطات النظافة.

علاوة علي ذلك أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن ضبط 45 مخالفة، جاءت علي النحو التالي: عدم الإعلان عن أسعار، عدم وجود شهادة صحية ، بالإضافة إلى عدم إعلان عن مخزن كما تم تحرير محضرين لمستودعات الغاز لعدم الإعلان عن أسعار الغاز.