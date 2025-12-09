مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يتفقد "شارع عبد الرحمن" بدمياط

أجرت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية موسعة بمنطقة "شارع ٤٢ – عبد الرحمن"، وذلك بمشاركة اللواء طارق بحيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد رزق مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، و لمياء مليجي، مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية، وفريق البرنامج، إلى جانب شريهان حبيب، منسق البرامج بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات المحافظة و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وخلال الجولة، قامت نائب المحافظ والوفد المرافق بتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث المنتشرة بالشارع، والتواصل مباشرة مع الصناع والعارضين للتعرف على التحديات التي تواجههم واحتياجاتهم الفعلية لتطوير الصناعة ورفع جودة المنتجات.

كما تناولت الجولة بحث فرص تحسين بيئة العمل داخل القطاع، ومناقشة الحلول المقترحة لتعزيز قدرات العاملين وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي.

وتأتي الجولة في إطار جهود محافظة دمياط لدعم الصناعات المحلية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في قطاع الأثاث الذي تمثل دمياط مركزه الرئيسي على مستوى الجمهورية.

وأكدت "نائب المحافظ" أن التعاون مع كل من UN-Habitat وUNIDO يمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتعميق صناعة الأثاث، مشيرًا إلى تقديرها للشراكة مع المنظمتين ودورهما في دعم توجهات المحافظة لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة.

والجدير بالذكر، أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع عدد من الشركاء المحليين، من بينهم رئيس الغرفة التجارية بدمياط و رئيس شعبة صناعة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط ومدير مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة الصناعة، وذلك لبحث آليات تفعيل دور القطاع الخاص ضمن خطط التطوير، وتعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة للشارع باعتباره أحد أهم تجمعات صناعة الأثاث في المحافظة.