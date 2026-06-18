ضبط ربع طن دواجن غير صالحة في ثلاجة ببنها

تمكنت لجنة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبمشاركة الدكتور أيمن هشام والدكتور محمد رفعت من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء ممثلة في المهندس سيف شهاب والدكتورة نورهان محمد، من ضبط ربع طن من الدواجن واللحوم المخالفة خلال حملة تفتيشية بمدينة بنها.



وأسفرت الحملة عن ضبط دواجن مجمدة داخل أحد الثلاجات في حالة تفكك وتغير في خواصها الطبيعية، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية داخل أحد محال الجزارة.

وجرى التحفظ على المضبوطات بإجمالي وزن بلغ ربع طن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.