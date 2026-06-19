قيادي بـ فتح يكشف العقبة الأخطر أمام الانتخابات الفلسطينية المقبلة

أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمثل العقبة الأكبر أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية، في ظل القيود المفروضة على الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس، إلى جانب الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

ضرورة وطنية لتجديد الشرعيات الفلسطينية

وأوضح الرقب في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن إجراء الانتخابات يمثل ضرورة وطنية لتجديد الشرعيات الفلسطينية التي مضى على انتخابها نحو عشرين عامًا، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررًا في عام 2021 تعطل بسبب العراقيل الإسرائيلية، وفي مقدمتها رفض الاحتلال تسهيل العملية الانتخابية في القدس.

إجراء انتخابات ناجحة

وأضاف أن البيئة الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كامل لإجراء انتخابات ناجحة، في ظل استمرار العدوان والتصعيد، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية العمل على إيجاد آليات وطنية تضمن تجديد المؤسسات الفلسطينية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.

تجديد الشرعية الفلسطينية

وشدد القيادي بحركة فتح على أن تجديد الشرعية الفلسطينية بات مطلبًا ملحًا، مؤكدًا أن تجاوز العقبات التي يفرضها الاحتلال يتطلب توافقًا وطنيًا وإرادة سياسية قادرة على حماية المسار الديمقراطي الفلسطيني.