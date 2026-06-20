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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة

مضيق هرمز
مضيق هرمز
هاني حسين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

يأتي الإغلاق "بسبب ما أثير عن انتهاكات أميركية وإسرائيلية لمذكرة تفاهم وقف إطلاق النار"، التي تشير إلى وقف الأعمال القتالية والحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

كما هدد الحرس الثوري بأن هذا الإغلاق "خطوة أولى"، محذراً من إجراءات إضافية إذا "استمر العدوان".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت في بيان لها عن تحديد هوية ثلاثة قادة ميدانيين و14 مرتزقًا من شبكة تخريب الشوارع التابعة لإسرائيل وأمريكا، وإلقاء القبض عليهم في محافظة إيلام.

وأوضحت الوزارة في البيان، أنه تم التعرف على ثلاثة من أبرز قادة شبكة التخريب الميداني التابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، وهم "مراد-أ" و"مهدي-ك" و"رضا-ف"، وتم إلقاء القبض عليهم في مدينة إيلام."
 

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