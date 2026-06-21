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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الثانوية العامة معركة وعي وانضباط.. والأسرة خط الدفاع الأول ضد الغش

الثانوية العامة
الثانوية العامة
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن فترة امتحانات الثانوية العامة تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب وأسرهم، وتتطلب تضافر الجهود بين الأسرة والمدرسة والدولة لتوفير مناخ هادئ يساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل النتائج بعيدًا عن الضغوط النفسية والشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن أولياء الأمور عليهم دور محوري في دعم أبنائهم خلال هذه الفترة، من خلال توفير الاستقرار النفسي، والابتعاد عن المقارنات بين الطلاب، وعدم تحميل الأبناء أعباءً تفوق قدراتهم، مؤكدة أن النجاح الحقيقي لا يقاس بدرجات الامتحان فقط، وإنما بالقدرة على الاجتهاد وتحمل المسؤولية.

 ضرورة عدم الانسياق وراء صفحات الغش 

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة عدم الانسياق وراء صفحات الغش أو مزاعم تسريب الامتحانات، موضحة أن الجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة لتأمين اللجان ومواجهة أي محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات، وأن تداول أسئلة أو إجابات مزعومة عبر الإنترنت يضر بمستقبل الطلاب ويعرض المتورطين للمساءلة القانونية.

وأضافت أن مواجهة الغش تبدأ من داخل الأسرة عبر ترسيخ قيم الأمانة والاعتماد على النفس، مشيرة إلى أن الحصول على الدرجات بطرق غير مشروعة لا يصنع مستقبلًا ناجحًا، بل يهدم مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ودعت العسيلي أولياء الأمور إلى تحري الدقة في التعامل مع المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم ترويج الشائعات المتعلقة بتسريب الامتحانات أو صعوبتها، لما لذلك من تأثير سلبي على الحالة النفسية للطلاب، مؤكدة أن الثقة في مؤسسات الدولة والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات هما السبيل لضمان موسم امتحانات ناجح وآمن للجميع.

متحانات الثانوية العامة مجلس النواب الطلاب الشائعات المنتشرة

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