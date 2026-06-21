أنا روح.. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح| فيديو

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم محمد جوهر وسارة مجدي مقالا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «أنا روح».



وقالت إلهام أبو الفتح: أغنية رائعة خطفت قلبي تقول الأغنية:

روح انا روح

انا زيك في خوفي، وف وجعي كمان

لحم ودم بيصرخ .. بيدور علي الأمان

انا كلب شارع ياصاحبي اللي ملوش مكان

بمشي جنبك .. طمعان في لقمة

مش طالب غير حنان

الارض مش بتعتك وحدك

الكون ده للجميع

ربك خلقني أعيش جنبك

ليه تقتلني واضيع

انا روح زيك ياانسان

من حقي إني أعيش

مخلوق في الدنيا أشارك

في رحمة ميهمنيش

بتقولوا عليا متوحش "وبعض" وأخوف اطفال

اتمني تسأل في يوم إيه وصلني لدا الحال

لما قفلتها بيبان الرحمة

وشارع قاسي ومخيف

وجوع عاش في بطني

مفيش ولا حتي رغيف

الخوف علمنا الشراسة والظلم خلانا نصرخ

لو كنت مكاني في يوم كان قلبك يمكن رق

فاكر حكاية القطة زمان

اللي دخلت صحبتها النار

لا أكلتها ولا سابتها

دي الرحمة للقلب اختبار

ربك بيحاسب ع الروح اللي بتعاني في سكات

متكونش أنت سبب موتي، وتزودني اهات

تحية لمن وضع الكلمات ومن وضع اللحن ومن قام بالغناء فهي تجسيد للمعنى الحقيقي للإنسانية والإيمان بجميع الأديان.

تحية كبري أيضاً لمن يرحمون من في الأرض لكي يرحمهم من في السماء.



