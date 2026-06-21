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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أزمة تخطيط أم قصور تنفيذ؟.. الشيوخ يفتح ملف الطرق الخطرة في الغربية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

تشهد لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ الاثنين مناقشةً هامةً لمقترح النائب مجدي البري (عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية)؛ لإنشاء كوبري علوي موازٍ للطريق الزراعي، أسوةً بالكباري المنشأة في محافظتي المنوفية والبحيرة، مع معالجة العيوب التصميمية لكوبري "طنطا – دفرة – كفر الزيات"، وكذلك مقترح النائب نفسه لإحلال وتجديد مشروع الصرف الصحي بقرية ميت حبيش البحرية – مركز طنطا – محافظة الغربية.

يأتي ذلك في ضوء دور النائب مجدي البري الرقابي في محافظة الغربية، حيث يضع الأعمال الخدمية والرقابية أولويةً، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. مؤكدًا أنه منذ بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وهو يعمل في ضوء رسالة حزب مستقبل وطن التي تعطي أولويةً لكل ما يهم المواطنين. 

 ملف إنشاء كوبري علوي موازٍ للطريق الزراعي

وأشار إلى أن ملف إنشاء كوبري علوي موازي للطريق الزراعي، أسوةً بالكباري المنشأة في محافظتي المنوفية والبحيرة، ومعالجة العيوب التصميمية لكوبري "طنطا – دفرة – كفر الزيات"، جاء بعد الاستماع للمواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية، والتوافق على أهمية هذه الخطوة؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، ودعمًا لجهود الدولة التي تعمل على تطوير شبكة الطرق في مصر.

يتضمن الاقتراح برغبة إنشاء كوبري علوي موازٍ للطريق الزراعي، أسوةً بالكباري المنشأة في محافظتي المنوفية والبحيرة، مع معالجة العيوب التصميمية لكوبري "المعرض" بطنطا، وكذلك عمل مخرج للخارج من مدينة طنطا لاستخدام طريق "دفرة – كفر الزيات" الدائري. والاقتراح موجه إلى كلٍّ من: الفريق وزير النقل والمواصلات، والدكتورة وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور محافظ الغربية.

وتضمن التأكيد على أن طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي هو الشريان الرئيسي لمحافظات الدلتا، وهو الطريق الوحيد الذي يستخدمه يوميًّا ما لا يقل عن مليوني مواطن. ويمر هذا الطريق بحوالي 4 محافظات (القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، وصولًا إلى محافظة الإسكندرية)، ورغم إنشاء محاور دائرية جديدة، إلا أنه يظل الطريق الأكثر استخدامًا في محافظة الغربية، حتى أصبح طريقًا داخليًّا يمر بداخل مدينة طنطا، وامتدادًا لشارع الجيش (البحر سابقًا) – الشارع الرئيسي في عاصمة المحافظة – والذي يقع به ديوان عام المحافظة، ومقر جامعة طنطا، وبعض المنشآت الرئيسية والحيوية. حيث تم عمل امتداد للشارع وإنشاء كوبري علوي (كوبري المعرض) قاطعًا عرض الطريق، ليصل قلب مدينة طنطا بأطرافها في منطقة الاستاد وبعض القرى المجاورة.

ونتيجة لتصميم وإنشاء الكوبري بالعرض وقاطعًا للطريق الزراعي (القاهرة – الإسكندرية)، وليس موازيًا له، أدى ذلك إلى:

نزيف الأرواح: إجبار المواطنين على عبور الطريق الزراعي السريع سيرًا على الأقدام، مما أدى إلى ارتفاع معدلات حوادث الدهس بشكل كارثي.

عشوائية المسار: التداخل غير الهندسي بين حركة السيارات الخارجة من طنطا وحركة المرور السريع على الطريق الزراعي، مما يسبب حوادث تصادم وتكدسات مرورية مستمرة.

إهدار الموارد: التصميم الحالي لم يحقق الهدف المنشود من السيولة المرورية، بل أصبح عائقًا يتطلب تدخلًا جذريًّا.

وبشأن عمل مخرج للخارج من مدينة طنطا لاستخدام طريق "دفرة – كفر الزيات" الدائري: فقد تم إنشاء طريق دائري (دفرة – كفر الزيات) يربط مدخل محافظة الغربية بنهاية حدودها مع محافظة البحيرة، ولكن شاب تصميمه ومساره خطأ جوهري، جعل من القادم إلى محافظة الغربية فقط هو الذي يستخدم هذا الطريق، بينما الخارج من المحافظة ليس له مسار للاستخدام سوى أن يكمل الطريق الزراعي وصولًا لمدخل محافظة المنوفية، ثم يعود للدخول مرة أخرى حتى يتمكن من استخدام الطريق الدائري. الأمر الذي يستدعي معالجة الخلل التصميمي للطريق الدائري، وإنشاء مسار للخارج من محافظة الغربية لاستخدام الطريق الدائري سالف الذكر.

وقال النائب مجدي البري: "إننا نرى مناقشة المشكلات سالفة الذكر بشكل عاجل أمام اللجنة المختصة، على أن تتم المناقشات بحضور ممثلي الحكومة من الوزارات والجهات المعنية (وزارة النقل والمواصلات، وزارة التنمية المحلية، مسئولي محافظة الغربية)، وذلك لإيجاد حلول جذرية؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، وسهولة التحرك واستخدام الطريق الزراعي."

على أن تشمل المقترحات على وجه الخصوص:

إنشاء كوبري علوي موازٍ لطريق (إسكندرية – القاهرة)، لضمان فصل حركة المرور الداخلية للمدينة عن الطريق الزراعي، أسوةً بالكباري المنفذة على الطريق الزراعي في محافظتي المنوفية والبحيرة.

وضع خطة زمنية عاجلة لتعديل هذا المحور المروري الهام، بما يتماشى مع خطة الدولة في تطوير الطرق السريعة.

إصلاح وتجديد الكوبري القديم (كوبري المعرض)؛ لما به من عيوب إنشائية تهدد حياة المواطنين.

إنشاء مسار جديد للخارج من محافظة الغربية لاستخدام الطريق الدائري (دفرة – كفر الزيات).

مجلس الشيوخ لجنة الإسكان الإدارة المحلية حزب مستقبل وطن

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