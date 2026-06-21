هل يجوز للحائض زيارة المقابر؟.. عضو «الأزهر للفتوى» توضح الحكم

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال متكرر حول حكم زيارة المرأة الحائض للمقابر، وما إذا كان ذلك جائزًا شرعًا.

وقالت هبة إبراهيم، خلال تصريح لها، إن زيارة المقابر لا يشترط لها الطهارة، مؤكدة أنه لا مانع من ذهاب المرأة الحائض أو النفساء إلى المقابر.

وأوضحت أن الحائض يمكنها زيارة المقابر بغرض العظة والدعاء، دون أن تقوم بما يشترط له الطهارة، مثل قراءة القرآن من المصحف أو مسّه.

وشددت على ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية أثناء الزيارة، مشيرة إلى النهي عن لطم الخدود أو شق الجيوب أو النياحة، مستندة إلى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن.

وأكدت أن الحزن أمر طبيعي، لكن التعبير عنه يجب أن يكون منضبطًا وفق تعاليم الشريعة، مع الالتزام بالزي الشرعي وعدم التبرج أثناء الزيارة.

هل الميت يشعر بزيارة الأحياء

كما أجاب الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: هل الميت في قبره يشعر بزيارة الأحياء ويسمع كلامهم عند الحديث معه؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أن الميت يسمع في بعض الأحوال، حيث ورد أنه يسمع صوت نعال المشيعين عند الانصراف من دفنه، وهو ما يدل على إدراكه لما يدور حوله في الحياة البرزخية.