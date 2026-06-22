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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع سندات الخزانة الأمريكية مع تصاعد مخاوف التضخم بسبب تهديدات إيران

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

تراجعت سندات الخزانة الأمريكية، اليوم “الاثنين”، ما أدى إلى ارتفاع عوائدها، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدات باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران، الأمر الذي أجبر المستثمرين على إعادة تقييم مخاطر التضخم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن العوائد على مختلف أجال استحقاق السندات ارتفعت مع عودة المتعاملين إلى السوق النقدية عقب عطلة يوم الجمعة، وسط مخاوف من أن يؤدي تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى إبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، بما يعقد جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم.

وبدأ مسؤولون أمريكيون وإيرانيون محادثات في سويسرا بهدف التوصل إلى اتفاق سلام أكثر استدامة.

وبالتزامن مع انطلاق المفاوضات، هدد ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشن ضربات جديدة على إيران إذا لم توقف وكلاؤها في لبنان عن إثارة الاضطرابات، كما لوح بإمكانية فرض رسوم عبور إذا أخفقت المفاوضات.

وقال أندرو تايسهيرست استراتيجي الأسواق لدى نومورا هولد ينجز في سيدني، إن سوق السندات الأمريكية تشهد حالة من اللحاق بالتطورات بعد عطلة الجمعة، مضيفاً أن ارتفاع أسعار النفط يشكل عاملاً ضاغطاً على السندات ويدفع العوائد إلى الصعود.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات - بعد عمليات بيع - بما يصل إلى خمس نقاط أساس إلى 4.50% في التعاملات الآسيوية، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، إلى 4.22.

وأشار محللون أيضا إلى أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش التي اتسمت بالتشدد الأسبوع الماضي، ساهمت في زيادة الضغوط البيعية على السندات، بعدما أكد أن البنك المركزي لن يتسامح مع استمرار ارتفاع التضخم.

وأصبحت الأسواق تتوقع حالياً رفع أسعار الفائدة سابقة كانت تشير إلى مارس 2027.

سندات الخزانة الأمريكية الرئيس الأمريكي ترامب إيران

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