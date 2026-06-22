قرار جديد بالحكم على سائق في تجارة المخدرات مع طالب طب بالدقهلية

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بالدقهلية، اليوم بتخفيض عقوبة سائق محافظ الدقهلية المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالاشتراك مع طالب بكلية الطب جامعة بورسعيد من السجن 15 عاما إلى ثلاث سنوات وبراءة الطالب من التهم المنسوبة اليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة وعضوية المستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي والمستشار شعبان إبراهيم غالب وسكرتارية احمد عاشور في القضية رقم 12705 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 4289 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

أصدرت جنايات المنصورة حكما فى 30 مارس الماضي بالسجن 15 عاما على المتهم وحيد و.ف.م.، 45 عامًا، سائق بديوان عام محافظة الدقهلية، والسجن 6 سنوات للمتهم الثاني "محمد م.ع.، 20 عاما ، طالب بكلية الطب جامعة بورسعيد.

واستانف المتهمين على الحكم الصادر بمحكمة جنايات اول درجة وقدم" محامي المتهمين مذكرات دفاع بحق المتهمين لتخفيف العقوبة على المتهم الأول الى ثلاث سنوات وببراءة الثاني.

و أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية كلا من "و.ف.ع ، 45 عاما، سائق بديوان عام محافظة الدقهلية، والمتهم الثاني ويدعى "محمد.م.ع"، ،20 عاما، طالب بكلية الطب جامعة بورسعيد" الى محكمة الجنايات المختصة لانهما بتاريخ 8/12/2025 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية حازا واحرزا جوهر مخدر "اوكسيكودون"وكان ذلك بقص الاتجار فى غير الاحوال الغير مصرح بها قانونا.

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