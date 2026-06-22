المالية : 30% زيادة في مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة

قال احمد كجوك، وزير المالية إن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة أيضًا.

أضاف وزير المالية في تصريحات خلال إقرار موازنة العامة المالي المقبل من مجلس النواب قليل،:" عندنا شغل كتير علشان نحقق اللى بنحلم به لبلدنا وأهالينا».

أوضح أنه تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة ٣٠٪ وقطاع التعليم بنسبة ٢٠٪ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.

كما تم تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي ٣٤,٦٪؜ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، و٧,٨ مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.