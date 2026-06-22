قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليونيل ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم
الأوقاف توقع بروتوكولي تعاون مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الوزارة
لزيادة فرص النجاح.. جامعة الأزهر: تطبيق الامتحان الصيفي للطلاب المتعثرين بحد أقصى 5 مقررات
السياحة تعلن ضبط وغلق 2063 كيان غير مرخص بمختلف المحافظات
إبراهيموفيتش : مصر أصبحت مصدر قلق للمرشحين للفوز بكأس العالم
ارتفاع أسعار الوقود يدفع أفريقيا لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية
أمريكا تدفع أوروبا لإجراء رقمي عاجل | تفاصيل مثيرة
أسعار البنزين اليوم في مصر بعد هبوط خام برنت 50 دولارًا
رسميًا .. نبيل فهمي أمينًا عامًا للجامعة العربية
الوزراء : 4.5 مليار جنيه قيمة أعمال التطوير بشركة النصر لصناعة السيارات
إبراهيم حسن يكشف موعد عودة منتخب مصر إلى سبوكين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ طفلة 5 سنوات بعد اختراق سكين لجمجمتها بمستشفى بنها الجامعي

الطاقم الطبي
الطاقم الطبي
إبراهيم الهواري

حقق فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة بنها في القليوبية إنجازًا طبيًا جديدًا، بعد نجاحه في إجراء جراحة عاجلة ودقيقة لإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، تعرضت لإصابة خطيرة إثر اختراق سكين حاد لعظام الجمجمة ووصوله إلى أنسجة المخ.


وجاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وتحت إشراف الدكتور إسلام أبو الفتوح رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور إيهاب سعيد رئيس قسم التخدير.
واستقبلت طوارئ مستشفيات جامعة بنها الطفلة في حالة حرجة للغاية، حيث جرى إعلان حالة الطوارئ والتنسيق الفوري بين الفرق الطبية، ليتدخل فريق جراحة المخ والأعصاب بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية معقدة استغرقت عدة ساعات، تمكن خلالها من استخراج السكين بنجاح والحفاظ على أنسجة المخ.
وأكدت المستشفى أن العملية تكللت بالنجاح، وأن الطفلة تتمتع بحالة صحية مستقرة، وتخضع حاليًا للملاحظة الدقيقة داخل عناية الأطفال، وسط متابعة مستمرة من الفريق الطبي.
وشارك في إجراء العملية فريق متكامل من أطباء جراحة المخ والأعصاب والتخدير، إلى جانب أطقم التمريض بغرف العمليات وقسم جراحة المخ والأعصاب وعناية الأطفال، الذين أسهموا بدور كبير في نجاح التدخل الجراحي وإنقاذ حياة الطفلة.
 

القليوبية محافظة القليوبية جراحة المخ والأعصاب مستشفى بنها الجامعي جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

صلاح وجيرارد

جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

أرشيفية

هقول لأهلك.. التحريات تكشف حقيقة تورط الزوج في إلقاء سيدة كعبيش من السابع

ترشيحاتنا

منتخب مصر

بعد الفوز على نيوزيلندا.. منتخب مصر يقترب من سيناريو مرعب

الملتقى الأدبي

في ختامه.. الملتقى الأدبي لإقليم القناة وسيناء يوصي بتطوير النشر الإقليمي ومواكبة التحول الرقمي

أسرة هدير شعبان تطالب بالعدالة وكشف جميع المتورطين

كانت مجهزة عفشها.. خال هدير ضحية سيارة القهوة يكشف تطورات جديدة بالواقعة

بالصور

إذا كنت تريد عمرا أطول.. توقف عن هذه العادات فورا

إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً
إذا كنت تريد عمراً أطول.. توقف عن هذه العادات فوراً

سر التفوق في الثانوية العامة.. 4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز
4 تمارين تهزم التوتر وتزيد التركيز

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد