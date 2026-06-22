إنقاذ طفلة 5 سنوات بعد اختراق سكين لجمجمتها بمستشفى بنها الجامعي

حقق فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة بنها في القليوبية إنجازًا طبيًا جديدًا، بعد نجاحه في إجراء جراحة عاجلة ودقيقة لإنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، تعرضت لإصابة خطيرة إثر اختراق سكين حاد لعظام الجمجمة ووصوله إلى أنسجة المخ.



وجاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وتحت إشراف الدكتور إسلام أبو الفتوح رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور إيهاب سعيد رئيس قسم التخدير.

واستقبلت طوارئ مستشفيات جامعة بنها الطفلة في حالة حرجة للغاية، حيث جرى إعلان حالة الطوارئ والتنسيق الفوري بين الفرق الطبية، ليتدخل فريق جراحة المخ والأعصاب بشكل عاجل لإجراء عملية جراحية معقدة استغرقت عدة ساعات، تمكن خلالها من استخراج السكين بنجاح والحفاظ على أنسجة المخ.

وأكدت المستشفى أن العملية تكللت بالنجاح، وأن الطفلة تتمتع بحالة صحية مستقرة، وتخضع حاليًا للملاحظة الدقيقة داخل عناية الأطفال، وسط متابعة مستمرة من الفريق الطبي.

وشارك في إجراء العملية فريق متكامل من أطباء جراحة المخ والأعصاب والتخدير، إلى جانب أطقم التمريض بغرف العمليات وقسم جراحة المخ والأعصاب وعناية الأطفال، الذين أسهموا بدور كبير في نجاح التدخل الجراحي وإنقاذ حياة الطفلة.

