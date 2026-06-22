محمود مسلم عن حسام حسن: عندنا مدرب قدير لازم نثق فيه

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن قدّم أداءً ممتعًا مع المنتخب، مشيرًا إلى أن تقييمه يجب أن يكون متوازنًا بعيدًا عن الضغوط والانتقادات غير المنصفة.



وقال "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "عندنا مدرب قدير لازم أن نثق فيه قدر يعمل أداء ويدمجه ويخلق الروح اللي كان مفتقدناها".



وأضاف"عندنا مدرب يثبت كل يوم أن عنده روح وعنده وطنية وأنه بيشوف العلم يبكي ويسمع النشيد يبكي وعينه على جماهير مصر أنت لا تملك أنك تتأثر جدا".



وتابع "حسام حسن قدم أداءً ممتعًا، وكثيرون يلومونه على الشكل والتكتيك، لكننا ضمنّا الصعود، وممكن نصعد أول بدون نتيجة الآخرين بعد الفوز على إيران".



واستطرد "من وجهة نظري لا يجب إخراج محمد صلاح من الملعب، لكن حسام حسن هو الأدرى"، مشيرًا إلى أن المنتخب يعيش حالة إيجابية في الوقت الحالي".



وأردف "نفسنا اتفتحت، ونفسنا هذا المنتخب يكمل، إحنا بقينا موجودين ومؤثرين"، مشددًا على أهمية استثمار النجاحات الرياضية في تعزيز الانتماء لدى الشباب.



وقال إن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعميق روح الولاء والانتماء لدى الأجيال الأصغر التي لم تعاصر الأغاني والرموز الوطنية القديمة، على حد تعبيره.



وأكمل "هذه فرصة لاستعادة الروح الوطنية والتأكيد على التحدي، ويارب دائمًا يكون هناك إنجازات في كل المجالات وليس كرة القدم فقط".

وأشار إلى أن حسام حسن ليس شخصية عادية في الكرة المصرية، موضحًا أنه من القلائل الذين جمعوا بين اللعب والتدريب، وله دور في صناعة العديد من القصص الكروية داخل الأندية المصرية.