الديهي بعد الفوز التاريخي: المنتخب أسعد كل المصريين.. ومن حق الشعب أن يفرح

وجه الإعلامي نشأت الديهي، التهنئة إلى المصريين بعد فوز المنتخب الوطني بعد تحقيق الفوز على نظيره النيوزلندي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم 2026.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "مبروك لمنتخبنا اللي فرحنا وشرفنا وجعلنا في حالة فخر، المنتخب أسعد كل المصريين كل المصريين كانوا على قلب رجل واحد بيرفعوا كف الضراعة بعد أداء عقيم في الشوط الأول".



وأضاف "وفي الشوط الثاني كان منتخب ثاني بروح ثاني ولأول مرة ينجح المنتخب في تحقيق أول نصر له عبر تاريخه وبثلاثية سوف تُحفر في ذاكرة تاريخ المصريين".



وتابع "المباراة كانت تاريخية والظرف المحيط بالمباراة كانت تاريخية ومن حق الشعب المصري أن يفرح والناس منتظرة انتصار من هذا النوع".



واستطرد "واكتشفت أن كرة القدم أهم مما أظن، كرة القدم هذه اللعبة العالمية الاشهر فعلا تجمع القلوب والعقول وبتخلي كل الناس على اختلاف مشاربهم على قلب رجل واحد، وأنا اكتشفت أن كرة القدم أهم مما يظن حتى القائمين عليها".