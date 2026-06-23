خدعوهم ببيع سيارة وهمية.. الإعدام لـ 5 متهمين أنهوا حياة شخصين بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام و15 عاما لآخر، بتهمة إنهاء حياة شخصين بطلقات نارية في قرية بشلاو بنقادة جنوب قنا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2025 عندما تلقت أجهزة الأمن بقن، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخصين بطلقات نارية بالقرب من مدرسة في قرية بشلاو بمركز نقادة.

وتبين من التحريات، أن تشكيل عصابي يقيم بمركز نقادة، نشر إعلان وهمى عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يفيد بيع سيارة بسعر مغر.

وتواصل شخصين من خارج المحافظة، مع أحد أفراد التشكيل العصابى، وأبلغهم بضرورة الحضور إلى قرية بشلاو بنقادة، وبمجرد وصولهم للمكان المحدد، أطلق المتهمين النيران على المجنى عليهم أثناء مقاومتهم ومحاولة الدفاع عن أموالهم، ما أدى لمصرعهم فى الحال بجوار المدرسة.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وإحالتهم إلي محكمة جنايات قنا والتي قضت بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام شنقا والسجن 15 عاما للسادس بتهمة إنهاء حياة شخصين.