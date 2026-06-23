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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الصحة": مبادرة رئيس الجمهورية تستهدف دعم 1100 طفل مصاب بالسكري في 2026

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

 أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة “أبطالنا السكر” التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نقلة نوعية في رعاية الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول، مشيراً إلى أن المبادرة لا تقتصر على تقديم العلاج فقط، بل تهدف إلى تمكين الأطفال من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وآمنة وتحسين جودة حياتهم وأسرهم.

مبادرة "أبطالنا السكر" نقلة نوعية لرعاية الأطفال وصرف مستشعرين مجاناً شهرياً

 

وأوضح عبد الغفار أن الطفل المصاب بالسكري من النوع الأول يواجه تحدياً يومياً مستمراً على مدار الساعة، كما تعيش أسرته التحديات نفسها المرتبطة بمتابعة مستويات السكر في الدم، وتنظيم الغذاء، واستخدام الأنسولين، وممارسة النشاط البدني، وهو ما يجعل توفير الدعم الطبي والتقني ضرورة أساسية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إتاحة أجهزة القياس المستمر لنسبة السكر في الدم للأطفال المصابين، بما يسهم في تحسين التحكم بمستويات السكر والحد من التقلبات الناتجة عن الارتفاع أو الانخفاض الحاد، الأمر الذي يقلل من المضاعفات قصيرة وطويلة المدى، مثل أمراض الكلى وتلف الأعصاب والشرايين.

وأضاف أن المبادرة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التثقيف الصحي، والتدريب العملي للوالدين على إدارة المرض واستخدام الأجهزة الحديثة، إلى جانب المتابعة الطبية الدورية لحالة الأطفال، وصرف جهازين من المستشعرات (Sensors) شهرياً لكل طفل بالمجان، مع الاستبدال الفوري في حال حدوث أي عطل، وتوفير الدعم الفني المستمر من خلال التطبيقات المخصصة والمتابعة المنتظمة.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن المرحلة الحالية تغطي أربع مناطق جغرافية، مع خطة للتوسع لتشمل 8 مراكز للسكر موزعة على مختلف المناطق، واستهداف الوصول إلى 1100 طفل خلال عام 2026، ثم التوسع تدريجياً ليصل عدد المستفيدين إلى 5 آلاف طفل بنهاية عام 2027.

وأكد عبد الغفار أن الوزارة تعمل على تحقيق توزيع عادل للخدمات على مستوى الجمهورية، من خلال زيادة عدد مراكز السكر لتصل إلى نحو 16 مركزاً تغطي مختلف الأقاليم الجغرافية، بما يضمن وصول خدمات المبادرة إلى الأطفال المستحقين في جميع المحافظات.

الصحة وزارة الصحة أبطالنا السكر السيسي نوعية تمكين الأطفال

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