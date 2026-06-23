استئناف مباراة فرنسا والعراق بعد توقف بسبب العاصفة الرعدية

استؤنفت مباراة فرنسا والعراق في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026، بعدما توقفت عقب نهاية الشوط الأول نتيجة سوء الأحوال الجوية التي ضربت محيط الملعب، حيث تسببت عاصفة رعدية قوية في تعليق استكمال اللقاء بشكل مؤقت حفاظًا على سلامة الجميع.

وجاء قرار إيقاف المباراة مباشرة بعد نهاية الشوط الأول، عقب متابعة دقيقة من الجهات المنظمة لحالة الطقس، التي أوصت بإخلاء أجزاء من مدرجات الملعب كإجراء احترازي، في ظل استمرار البرق والرعد فوق المنطقة المحيطة بالاستاد.

إخلاء المدرجات حفاظًا على سلامة الجماهير

حرص منظمو البطولة على تطبيق إجراءات السلامة بشكل كامل، حيث تم توجيه الجماهير إلى مغادرة بعض مناطق المدرجات والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا حتى انتهاء العاصفة، وسط التزام كبير من المشجعين بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وبعد تحسن الأحوال الجوية والتأكد من زوال الخطر، حصل منظمو المباراة على الموافقات اللازمة لاستئناف اللقاء، لتعود الجماهير إلى مقاعدها من جديد وسط أجواء حماسية وترقب كبير لاستكمال أحداث المواجهة.

مبابي يمنح فرنسا الأفضلية في الشوط الأول

وكان منتخب فرنسا قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله النجم كيليان مبابي في الدقيقة الرابعة عشرة بعد هجمة مميزة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مهمة قبل بداية الشوط الثاني.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للمنتخب الفرنسي في الاستحواذ وصناعة الفرص، بينما حاول المنتخب العراقي مجاراة نسق المباراة والاعتماد على الهجمات المرتدة، إلا أنه لم ينجح في إدراك التعادل قبل صافرة نهاية النصف الأول.

ترقب لما ستسفر عنه الدقائق المتبقية

ومع انطلاق الشوط الثاني، تتجه الأنظار إلى قدرة المنتخب العراقي على العودة في النتيجة وتعويض التأخر، في حين يسعى المنتخب الفرنسي للحفاظ على تقدمه وتعزيز فرصه في حصد ثلاث نقاط ثمينة تقربه من التأهل إلى الدور التالي.

وتنتظر الجماهير متابعة ما ستسفر عنه بقية دقائق المباراة، خاصة بعد الاستئناف وسط ظروف مناخية مستقرة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين ضمن سباق التأهل في كأس العالم 2026