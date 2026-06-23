قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل صيام شهر المحرم كاملا بدعة وغير جائز؟.. دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي
زوجة حسام حسن: العميد قال لهم بين الشوطين اللي مش قد المسئولية هيخرج
الغلبانة ضحكوا عليها.. رسالة محامية فتاة بورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعدام
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على صحراوي أسوان الغربي
استئناف مباراة فرنسا والعراق بعد توقف بسبب العاصفة الرعدية
"الصحة": مبادرة رئيس الجمهورية تستهدف دعم 1100 طفل مصاب بالسكري في 2026
ماركا: حمزة عبد الكريم أفضل صفقات برشلونة ووريث محمد صلاح المنتظر
الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية.. وموقف إدارة مضيق هرمز بعد الحرب
في انتظار القرار النهائي.. عاصفة رعدية توقف مباراة فرنسا والعراق
هل عدم سجود التلاوة في الصلاة عليه ذنب؟.. تعرف على الحكم الشرعي
صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
موجات شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من صيف 2026: القادم صعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استئناف مباراة فرنسا والعراق بعد توقف بسبب العاصفة الرعدية

فرنسا والعراق
فرنسا والعراق
رباب الهواري

استؤنفت مباراة فرنسا والعراق في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026، بعدما توقفت عقب نهاية الشوط الأول نتيجة سوء الأحوال الجوية التي ضربت محيط الملعب، حيث تسببت عاصفة رعدية قوية في تعليق استكمال اللقاء بشكل مؤقت حفاظًا على سلامة الجميع.

وجاء قرار إيقاف المباراة مباشرة بعد نهاية الشوط الأول، عقب متابعة دقيقة من الجهات المنظمة لحالة الطقس، التي أوصت بإخلاء أجزاء من مدرجات الملعب كإجراء احترازي، في ظل استمرار البرق والرعد فوق المنطقة المحيطة بالاستاد.

إخلاء المدرجات حفاظًا على سلامة الجماهير

حرص منظمو البطولة على تطبيق إجراءات السلامة بشكل كامل، حيث تم توجيه الجماهير إلى مغادرة بعض مناطق المدرجات والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا حتى انتهاء العاصفة، وسط التزام كبير من المشجعين بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وبعد تحسن الأحوال الجوية والتأكد من زوال الخطر، حصل منظمو المباراة على الموافقات اللازمة لاستئناف اللقاء، لتعود الجماهير إلى مقاعدها من جديد وسط أجواء حماسية وترقب كبير لاستكمال أحداث المواجهة.

مبابي يمنح فرنسا الأفضلية في الشوط الأول

وكان منتخب فرنسا قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله النجم كيليان مبابي في الدقيقة الرابعة عشرة بعد هجمة مميزة أنهاها بتسديدة ناجحة داخل الشباك، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مهمة قبل بداية الشوط الثاني.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للمنتخب الفرنسي في الاستحواذ وصناعة الفرص، بينما حاول المنتخب العراقي مجاراة نسق المباراة والاعتماد على الهجمات المرتدة، إلا أنه لم ينجح في إدراك التعادل قبل صافرة نهاية النصف الأول.

ترقب لما ستسفر عنه الدقائق المتبقية

ومع انطلاق الشوط الثاني، تتجه الأنظار إلى قدرة المنتخب العراقي على العودة في النتيجة وتعويض التأخر، في حين يسعى المنتخب الفرنسي للحفاظ على تقدمه وتعزيز فرصه في حصد ثلاث نقاط ثمينة تقربه من التأهل إلى الدور التالي.

وتنتظر الجماهير متابعة ما ستسفر عنه بقية دقائق المباراة، خاصة بعد الاستئناف وسط ظروف مناخية مستقرة، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين ضمن سباق التأهل في كأس العالم 2026

فرنسا العراق اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

تنفيذ حكم الإعدام في نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد

الذهب

من انخفاض لآخر | تراجع جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

محمد صلاح

إعلام الاحتلال يعلق على أول انتصار لمصر في كأس العالم 2026 | شاهد

ضبط مادة الترترازين

بعد اكتشاف وضعها علي الفول السوداني واللب.. مخاطر مادة الترترازين الصفراء

احمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للمعلق الرياضي خليل البلوشي.. ماذا قال؟

وائل كفوري وإليسا

صور زفاف تثير الجدل .. حقيقة زواج إليسا ووائل كفوري | تقرير

ترشيحاتنا

الشاي الأسود

احترس من تفاعلات الأدوية.. اكتشف أضرار الإكثار من الشاي

الجهاز الهضمي

3 وصفات طبيعية لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي

الشاي الأسود

ماطلعش مضر .. الأبحاث تؤكد فوائد الشاي الأسود في ضبط التركيز

بالصور

تعرف على مواصفات وأسعار بيجو 408 فيس ليفت الجديدة

بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت
بيجو 408 فيس ليفت

باللون الأحمر الجريء.. رحمة أحمد حديث السوشيال ميديا بإطلالتها الجديدة

رحمة احمد
رحمة احمد
رحمة احمد

أرخص 5 سيارات هاتشباك جديدة بالسوق المصري

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

لعشاق الكوري .. أسعار كيا سول المستعملة في مصر

كيا سول
كيا سول
كيا سول

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

المزيد