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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال 2026.. النرويج تتقدم على السنغال في الشوط الأول

النرويج والسنغال
النرويج والسنغال
رباب الهواري

نجح منتخب النرويج في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل أمام منتخب السنغال، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وفرض المنتخب النرويجي أسلوبه خلال معظم فترات الشوط الأول، مع محاولات هجومية متواصلة بحثًا عن هز الشباك، بينما اعتمد المنتخب السنغالي على المرتدات السريعة، إلا أنه لم ينجح في استغلال الفرص التي سنحت له.

وجاء هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، بعدما استغل المدافع هيجيم خطأ فادحًا من قائد دفاع السنغال كاليدو كوليبالي، لينفرد بالكرة ويطلق تسديدة قوية مرت من أسفل يد الحارس إدوارد ميندي، معلنًا تقدم منتخب النرويج في الدقيقة الثالثة والأربعين.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات من المنتخب السنغالي لإدراك التعادل قبل التوجه إلى غرف الملابس، لكن الدفاع النرويجي تعامل بثبات مع الهجمات، ليحافظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

واعتمد منتخب النرويج في التشكيل الأساسي على نيلاند في حراسة المرمى، وأمامه ريرسون وأجر وهيجيم وولف، وفي الوسط أوديجارد وبيرج وأورسنيس، بينما قاد الهجوم الثلاثي سورلوث وهالاند ونوسا.

في المقابل، بدأ منتخب السنغال المباراة بتشكيل ضم ميندي في حراسة المرمى، وأمامه دياتا وكوليبالي ونياكاتي وجاكوبس، وفي الوسط جاي وبابي سار، ثم سار وكامارا وساديو ماني، بينما تولى نيكولاس جاكسون قيادة الخط الأمامي.

وبات المنتخب النرويجي قريبًا من تحقيق انتصار ثمين إذا حافظ على تقدمه خلال الشوط الثاني، في حين يحتاج منتخب السنغال إلى تحسين فعاليته الهجومية وتصحيح الأخطاء الدفاعية من أجل العودة في النتيجة وإنعاش آماله في حصد نقاط اللقاء 

النرويج السنغال اخبار الرياضة كأس العالم

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