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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد عبداللطيف: يجب استغلال شخصية صلاح.. وأتعجب من عدم تجديد عقد حسام حسن

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

كشف وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أهمية الاستفادة من محمد صلاح بأقصى درجة ممكنة داخل الملعب وخارجه، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقدمه قائد منتخب مصر على المستويين الفني والقيادي.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "CBC": "لا بد من الاستفادة من محمد صلاح إلى أقصى درجة، سواء داخل الملعب أو خارجه، فهو يمتلك شخصية كبيرة وسبق له قيادة ليفربول في العديد من المواقف المهمة".


وأضاف: "مصطفى شوبير حارس مرمى موهوب ومحترم وعلى قدر كبير من الالتزام، وكان له دور مؤثر في الفوز الذي حققه منتخب مصر أمام نيوزيلندا".

وتابع: "حسام حسن يشعر بأنه يتعرض لضغوط وهجوم من بعض الأطراف، وقد ظهر متأثرًا بشكل واضح عقب مباراة نيوزيلندا بسبب التشكيك في قدراته، لكن في النهاية أي مدرب يجب أن يتقبل النقد ويتعامل معه".

وأبدى تعجبه من موقف اتحاد الكرة، قائلًا: "أتعجب من عدم تجديد عقد حسام حسن حتى الآن، وتركه يقود المنتخب في هذه المرحلة دون حسم هذا الملف، كما أتساءل عن سبب فتح هذا الموضوع في هذا التوقيت تحديدًا".

وعن الجوانب الفنية، أوضح عبداللطيف: "التعديلات التي أجراها حسام حسن في الشوط الثاني أمام نيوزيلندا منحت المنتخب كثافة هجومية أكبر، وتحول الأداء إلى شكل أكثر فاعلية بعد تغيير طريقة اللعب إلى 4-3-3".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أصبح خط الوسط أكثر سيطرة واستحواذًا على الكرة بعد التغييرات، كما قدم محمد هاني مباراة رائعة وكان من أبرز لاعبي المنتخب خلال اللقاء".

وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق محمد صلاح مصطفى شوبير حسام حسن

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