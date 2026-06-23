خالد الغندور يهنئ الجزائر بعد التأهل ويصف مواجهة الأرجنتين بالأصعب للأردن

حرص خالد الغندور على تهنئة منتخب الجزائر بعد فوزه على منتخب الأردن، مؤكدًا أن النتيجة جاءت في صالح الكرة العربية خلال منافسات كأس العالم.

وقال الغندور إن فوز الجزائر كان أفضل سيناريو ممكن، خاصة أن التعادل كان سيؤدي إلى خروج المنتخبين معًا من المنافسة، مشيرًا إلى أن انتصار “محاربي الصحراء” منح أحد المنتخبات العربية فرصة التأهل إلى دور الـ32.

وأضاف أن المواجهة المقبلة أمام منتخب النمسا ستكون قوية داخل الملعب، بينما تنتظر الأردن مهمة بالغة الصعوبة أمام منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، معتبرًا أن اللقاء سيكون من أصعب مواجهات المنتخب الأردني في البطولة

نجح منتخب الجزائر في قلب تأخره لفوز على منافسه الأردن بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

تقدم منتخب الأردن في البداية عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 35 بعد ارتباك دفاعات الجزائر في إبعاد الكرة، وتعادل منتخب الجزائر في الدقيقة 69 من عمر المباراة عن طريق نذير بن بو علي برأسة مميزة.

وأحرز الهدف قاتل للجزائر أمام الأردن أيمن جويري مستغلا كرة عرضية مميزة من الركنية حولها للمرمى في الدقيقة 83 بكأس العالم.



أرقام في مباراة الأردن والجزائر

وأظهر منتخب الجزائر قوة كبيرة في المباراة أمام الأدرن خصوصا بعد تأخره بهدف في الدقيقة 35 وحتى ذلك الوقت كان الأخضر متفوقا على مستوى الاستحواذ والخطورة.

وكان هناك فرصة لنجم الجزائر الأول رياض محرز أمام مرمى النشامى ولكن أهدرها بطريقة غريبه مما جعل تأخر الفريق مستحق بسبب إهدار الفرص

منتخب الجزائر استحوذ على الكرة بنسبة وصلت لـ 72%مقابل 28% فقط للأردن التي تراجعت بعد تسجيل الهدف وأصبحت تلعب بتكتلات دفاعية على أمل الخروج بنتيجة 1-0

منتخب الجزائر سدد خلال المباراة 17 مرة من بينهما 8 كرات على المرمى فيما صوب منتخب الأردن 8 مرات من بيها 4 كرات بشكل صحيح

وتصدى لوكا زيدان لـ 3 تسديدات فقط على عكس يزيد أبو ليلي حارس منتخب الأردن الذي تألق طوال المباراة وتصدى لـ 6 كرات كانت تشكل تهديدا حقيقيا على مرماه