مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: طهران سترد إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم

عرضت قناة إكسترا نيوز، خبرا عاجلا يفيد بأن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، قال إن طهران سترد إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بأي شكل من الأشكال بما في ذلك بمهاجمة لبنان وحزب الله هناك.



وأضاف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أنه يجب تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بالكامل قبل التفاوض بشأن الملف النووي ودور وكالة الطاقة الذرية.

وتابع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أنه لا يمكنني تأكيد ما صدر عن الجانب الأمريكي بأن الأموال التي سيفرج عنها من الأصول الإيرانية المجمدة ستنفق على الذرة وفول الصويا والقمح الأمريكي.