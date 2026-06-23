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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل القنصل العام الصيني لتعزيز التعاون

وفد صيني بميناء الإسكندرية
وفد صيني بميناء الإسكندرية
أحمد بسيوني

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، برئاسة اللواء بحري إيهاب صلاح رئيس مجلس الإدارة، شيوى مين القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية.

وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة، في زيارة استهدفت تعزيز آفاق التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالهيئة.

تفاصيل اللقاء

وخلال اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقات المصرية الصينية وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع النقل البحري والموانئ، الذي يمثل أحد المحاور المهمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وتناول اللقاء استعراض مشروعات التطوير والتوسع الجاري تنفيذها في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، وما تشهده من تطوير شامل للبنية التحتية والمحطات التخصصية والمناطق اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التشغيلية ويرسخ مكانتها كمحور إقليمي للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية في البحر المتوسط.

أوجه التعاون القائمة بين الهيئة والجانب الصيني

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون القائمة بين الهيئة والجانب الصيني، حيث تتولى شركات صينية إدارة وتشغيل محطتي حاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، إلى جانب المشاركة في عدد من المشروعات الاستراتيجية الجارية، وفي مقدمتها محطة الحاويات الجديدة على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والتي تمثل إضافة مهمة للقدرات التشغيلية للموانئ المصرية.

وشهدت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون مع عدد من الموانئ الصينية، وفي مقدمتها ميناء جوانزو وميناء تشينغداو والذي سبق وأن تم التوقيع معهما على مذكرة تفاهم وإتفاقية تآخي، إلى جانب بحث فرص التعاون المستقبلية مع موانئ صينية أخرى، بما يشمل مجالات تبادل الخبرات الفنية والإدارية والتشغيلية، والتحول الرقمي، والتدريب وبناء القدرات، وتطوير الخدمات والخطوط الملاحية، فضلًا عن التعاون في مجالات الاستدامة البيئية والموانئ الخضراء والمبادرات الدولية ذات الصلة بالنقل البحري المستدام.

وأبدى الجانب الصيني تقديره لما شهده ميناء الإسكندرية من تطوير وتحديث خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بحجم المشروعات الجاري تنفيذها والإمكانات التشغيلية واللوجستية المتطورة التي يتمتع بها الميناء، كما أعرب عن اهتمامه بمواصلة تعزيز التعاون واستكشاف فرص استثمارية جديدة تدعم حركة التجارة البحرية بين الجانبين.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية بالميناء اطلع خلالها على التطورات التي تشهدها منظومة العمل بالميناء، بما يعكس حجم النهضة التي يشهدها قطاع النقل البحري والموانئ المصرية.

الإسكندرية ميناء قنصل الصين إيهاب صلاح تعاون

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