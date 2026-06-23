مشاجرة بدأت بخلاف وانتهت بجريمة.. 10 سنوات سجن لعامل أنهى حياة شخص بسوهاج

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية هزت إحدى قرى مركز ساقلتة، بعدما قضت بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ إثر إدانته بالتعدي على أحد الأشخاص بالضرب خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة، ما تسبب في إصابته إصابات بالغة أودت بحياته لاحقًا.

وجاء الحكم ليؤكد أن لحظات الغضب قد تتحول إلى مأساة تنتهي بفقدان الأرواح، حيث تحولت مشادة وخلاف بين طرفين إلى واقعة جنائية انتهت أمام منصة العدالة بعد أشهر من التحقيقات والإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، عندما نشبت مشاجرة بين المتهم "ع.ا.ص"، ويعمل عاملًا، وبين المجني عليه؛ نتيجة خلافات قائمة بينهما، وخلال المشاجرة تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب؛ ما أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة.

ورغم محاولة إنقاذ المجني عليه وتلقيه الرعاية الطبية، فإن حالته الصحية تدهورت متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، ليفارق الحياة بعد فترة، وتتحول الواقعة من مشاجرة إلى قضية قتل أحيلت إلى جهات التحقيق المختصة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور وقوع الحادث، حيث تم الاستماع إلى أقوال الشهود وجمع الأدلة اللازمة، كما كلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأكدت التحريات صحة الاتهامات الموجهة إلى المتهم، وأن الإصابات التي تعرض لها المجني عليه جاءت نتيجة الاعتداء الواقع عليه خلال المشاجرة، وعقب استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والأدلة، أقر بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل أن تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن التهمة المنسوبة إليه.

وخلال جلسات المحاكمة، استعرضت المحكمة أوراق القضية وما تضمنته من تقارير وتحريات وأقوال شهود، إلى جانب اعترافات المتهم، قبل أن تنتهي إلى إدانته ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.