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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين

شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
شيخ الأزهر والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
محمد شحتة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، السيد برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورئيس جمهورية العراق الأسبق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

تعزيز التعاون لدعم حقوق اللاجئين والنازحين

وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يبذل جهودًا كبيرة لدعم حقوق اللاجئين والمهجرين والتعريف بحقوقهم، ولذلك استحوذت هذه القضية المهمة على جزء كبير من نص وثيقة الأخوة الإنسانية، مؤكدًا استعداد الأزهر للتعاون مع كل المؤسسات المعنية من أجل التعريف بحقوق اللاجئين، انطلاقًا من دوره العالمي والاجتماعي.

وتحدث فضيلته عن الوضع العالمي المعاصر، قائلًا: «كنا نظن أن العصر الحالي، كما بشّرونا به، سيكون عصر التقدم والازدهار، وأنه مع التقدم الحضاري ستختفي الحروب والعبودية، لكن الذي حدث كان العكس تمامًا؛ فمع المكتشفات العلمية الحديثة وتطور الآلة بكل أشكالها وفي مختلف المجالات، اتجه العالم إلى صناعة الأسلحة، وارتبط تقدم هذه الصناعة بخلق أسواق لها، بغض النظر عما تُحدثه من دمار وصراعات وقتل وفوضى وتخريب، كل ذلك أدى إلى انحراف العالم بسبب الإعراض عن هدي الله وتعاليم الدين التي توجه الإنسان وتهذب شهواته، والسؤال اليوم: هل من أمل في عودة الإنسان والإنسانية إلى مسار الاعتدال؟».

من جهته، أعرب السيد برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورئيس جمهورية العراق الأسبق، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتواجده في هذا الموقع التاريخي والمنارة العلمية الرصينة والمؤسسة الدينية والعلمية التي تكن لها الأمة كلها -من مشرقها إلى مغربها- المحبة والامتنان والتقدير، مشيدًا بدور الأزهر في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتخريج أجيال تحمل رسالة السلام والتعايش إلى العالم كله.

وقال السيد برهم صالح: «نسعى إلى تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف لنشر الوعي بحقوق اللاجئين والمهجرين، خاصة في هذا الوقت الذي تتعاظم فيه الضغوط والتحديات، حيث تبرز هذه المفاهيم الإنسانية المشتركة لتوفير الأمان والملاذ لهؤلاء الذين يُهجَّرون ولا يجدون مأوى، وفي ظل ما نشهده من تراجع في منظومة القيم الأخلاقية دون النظر إلى الاعتبارات الإنسانية».

وأشار السيد برهم صالح إلى أن أحد أبرز التحديات المعاصرة يتمثل في قدرة المنظومة الدولية على إيجاد حلول واقعية ومستدامة للتعامل مع قضايا النازحين واللاجئين، مؤكدًا أهمية تكاتف المؤسسات الدينية والثقافية والإنسانية لمواجهة هذه التحديات.

كما تحدث السيد برهم صالح عن مخاطر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج المشاعر السلبية تجاه اللاجئين والمهاجرين، وتصويرهم بصورة غير منصفة تمس كرامتهم الإنسانية، موجها الدعوة إلى فضيلة الإمام الأكبر للمشاركة هذا العام في فعاليات الذكرى الخامسة والسبعين لإعلان قانون حماية اللاجئين بالأمم المتحدة، والتي تضم مجموعة من الفعاليات واللقاءات الدولية الهادفة إلى تعزيز الوعي بحقوق اللاجئين، مؤكدًا أن مشاركة شيخ الأزهر تمثل إضافة مهمة لهذه الجهود الإنسانية العالمية.

أحمد الطيب شيخ الأزهر مشيخة الأزهر دعم حقوق اللاجئين والنازحين اللاجئين والنازحين

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