شوبير: كل ما يُثار عن رحيل إمام عاشور مجرد شائعات

أكد الإعلامي أحمد شوبير ، أنه لا توجد أي عروض رسمية حتى الآن لضم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وأوضح شوبير ، في تصريحاته الإذاعية أن ما يتم تداوله بشأن وجود اهتمام من أندية، خاصة من الولايات المتحدة، لا يتجاوز كونه أخبارًا غير مؤكدة، ولم يتلق النادي أي مخاطبات رسمية في هذا الشأن.



وأضاف أن لاعبي الأهلي لا يلتفتون حاليًا لهذه الشائعات، ويركزون بشكل كامل على ارتباطاتهم مع الفريق.

واختتم بأن أي عروض قد تصل مستقبلًا سيتم عرضها على المدير الفني الجديد أولًا، ثم يُتخذ القرار المناسب بشأنها داخل النادي.