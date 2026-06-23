إمام عاشور يوجه رسالة إلى أبو تريكة

وجه إمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، رسالة خاصة إلى أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة، بعد ثناء الأخير على الأول مؤخرًا من خلال مشاركته بكأس العالم.

وكان إمام عاشور قد افتتح أول أهداف منتخب مصر ببطولة كأس العالم 2026 ضد بلجيكا، في الجولة الأولى من دور المجموعات.



ونشر إمام عاشور صورة محمد أبو تريكة عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "شرف كبير ليا إن الكابتن محمد أبو تريكة يجيب سيرتي ويتكلم عني بالكلام ده".

وأضاف: "سعيد جدا بكلام حضرتك، لأنها شهادة أعتز بيها من أسطورة من أساطير كرة القدم، وهيفضل حلم من أحلامي إني أشوف حضرتك يوم من الأيام"

وشارك إمام عاشور في فوز منتخب مصر ضد نيوزيلندا، أمس الإثنين، لحساب الجولة الثانية من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم بثلاثية لهدف.