ترامب يعلن التوصل لاتفاق شامل للتفتيش النووي بإيران وفتح مضيق هرمز.. تفاصيل

قال رامي جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، عن تقدم في المفاوضات الجارية مع إيران.

ولفت ترامب إلى أن طهران وافقت بشكل كامل على إخضاع برنامجها النووي لعمليات تفتيش دولية مشددة وطويلة الأمد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح جبر أن ترامب أكد أيضاً موافقة إيران على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة البحرية، مع استمرار الوجود البحري الأمريكي في المنطقة، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي ألمح إلى إمكانية إعادة فرض قيود بحرية إذا استدعت الظروف ذلك، رغم استبعاده هذا السيناريو في الوقت الراهن.

وأضاف أن ترامب تحدث عن آلية للإفراج عن موارد مالية مرتبطة بإيران، على أن توضع في حساب يخضع للرقابة الأمريكية ويُستخدم لشراء الغذاء والمستلزمات الطبية والمنتجات الزراعية، مؤكداً في ختام تصريحاته أن المحادثات بين الجانبين تسير بصورة إيجابية.