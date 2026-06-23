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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مضيق هرمز يشهد عبور أكبر عدد من السفن منذ بدء الحرب

مضيق هرمز
مضيق هرمز
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن أ ف ب، خبرا عاجلا يفيد بأن مضيق هرمز شهد عبور أكبر عدد من السفن منذ بدء الحرب.


أطلق كبير المفاوضين الإيرانيين قاليباف تصريحًا محيرًا يربك ما تمت الإفادة به حول حرية الملاحة الدولية في مضيق  هرمز.

أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، صرّح بأن طهران ستُدير مضيق هرمز، وذلك عقب محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وكان وسطاء قد أعلنوا، بعد الجولة الأولى من المحادثات التي جرت في سويسرا لإنهاء الصراع الذي اجتاح الشرق الأوسط، أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا، يوم الاثنين، على إنشاء خطوط اتصال لإبقاء هذا الممر الملاحي الحيوي مفتوحاً وإنهاء القتال في لبنان.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية (إرنا) عن قاليباف، لدى عودته من المحادثات، قوله: "لن يعود مضيق هرمز إلى حالته قبل الحرب، وستُديره الجمهورية  الإيرانية، وفقاً للقانون الدولي".

وفي مقطع فيديو نُشر على حسابه في تطبيق تيليجرام، قال قاليباف إن المحادثات التي جرت في منتجع بورجنستوك السويسري الفاخر أسفرت عن "إنجازات جيدة".

قال: "في رأيي، حققت هذه الزيارة إنجازات جيدة، لا سيما فيما يتعلق بمناقشة الأمر حول مضيق هرمز، ومحادثات لبنان، ومسألة الإعفاء من العقوبات النفطية، ومسألة الإفراج عن الأموال المجمدة".

وكانت الولايات المتحدة قد علّقت مؤقتًا العقوبات المفروضة على النفط الإيراني يوم الاثنين، بعد أن صرّح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن طهران ستسمح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بالعودة إلى البلاد عقب المحادثات.

مضيق هرمز القاهرة الإخبارية السفن

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