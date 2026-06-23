طمس لوحات سيارته.. القبض على مالك مركز صيانة سيارات بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة حال سيره بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" وقائدها (مالك مركز صيانة سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتلافى المخالفات المرورية.. وعقب علمه بتداول المنشور بمواقع التواصل الإجتماعى توجه إلى وحدة التراخيص وقام بإستبدال اللوحات المطموسة بلوحات جديدة.



تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.