رسميًا.. جاتوزو يتولى تدريب لاتسيو الإيطالي

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعيين جينارو جاتوزو مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب ماوريتسيو ساري، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد النادي الإيطالي في بيان رسمي تولي جاتوزو المهمة الفنية، معربًا عن ثقته في قدراته وخبراته الكبيرة لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة وتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال لاتسيو في بيانه: "أوكلنا مهمة تدريب الفريق الأول إلى جينارو جاتوزو"، مضيفًا: "نرحب بالمدرب الجديد، ونثق بأن خبرته واحترافيته وروحه القتالية ستسهم في تحقيق طموحات النادي الرياضية".

ويعود جاتوزو إلى التدريب بعد فترة قصيرة من رحيله عن منتخب إيطاليا، الذي فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في تجربة لم تدم طويلًا مع "الآتزوري".

ويملك المدرب الإيطالي البالغ من العمر 48 عامًا مسيرة حافلة في كرة القدم، خاصة بقميص ميلان، حيث لعب بين عامي 1999 و2012، وحقق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بلقبي الدوري الإيطالي عامي 2004 و2011، بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2003 و2007.

ويأمل لاتسيو أن ينجح جاتوزو في إعادة الفريق للمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في الدوري الإيطالي والظهور بصورة مميزة في مختلف البطولات خلال الموسم المقبل.