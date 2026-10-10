أخبار التوك شو | مصطفى بكري: الرئيس السيسي استلم مصر خرابة وتعاني.. حقيقة زيادة أسعار البنزين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ابنة أماني أبو سحلي على مقعد والدتها الراحلة بمجلس النواب.. تفاصيل

شغل مصير مقعد النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، اهتمام المواطنين، عقب وفاتها إثر وعكة صحية بمركز فرشوط، وسط تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة لشغل المقعد الشاغر، والمرشحة المقرر تصعيدها خلفًا لها.

حياة كريمة وتنمية سيناء والصعيد.. جهود الدولة لتطوير حياة المواطنين

امتدت جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان إلى ما هو أبعد من الصحة والتعليم، لتشمل تطوير الريف، وتحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير منظومة العدالة.

حكاية وطن في 12 سنة.. تطور القوات المسلحة والتحركات المصرية إقليميًا ودوليًا

تناول تقريرًا لموقع صدى البلد بعنوان «حكاية وطن في 12 سنة لتعمير كل شبر في مصر»، تناول تطور مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وجهود الدولة في تعزيز علاقاتها الخارجية

وزير الكهرباء يكشف تفاصيل الدعم وشرائح الاستهلاك في أول حوار تلفزيوني مع لميس الحديدي

في ظهور تلفزيوني مرتقب يحمل العديد من الملفات المهمة للمواطنين، تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، غدًا، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في أول لقاء تلفزيوني له منذ توليه حقيبة الوزارة في يوليو 2024.

كارثة في سوق الدواجن.. 80% من الإنتاج تحت سيطرة كبار المنتجين.. فمن يحكم الأسعار؟

تحدث راضي أحمد عضو اتحاد منتجي الدواجن وعضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن صناعة الدواجن في مصر تعيش حالة من المشاكل والعشوائية.

حسام موافي يوضح أهمية جهاز الهولتر في تشخيص اضطرابات ضربات القلب

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تشخيص اضطرابات ضربات القلب يتطلب إجراء الفحوصات المناسبة وفقًا لطبيعة الأعراض.

إيهاب فهمي: أُلبِّي أي تكليف لخدمة الوطن حتى لو على حساب حياتي الشخصية

أكد الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، جاهزيته التامة لتلبية أي تكليف تُسنده إليه الدولة، مؤكدًا أن خدمة الفن المصري والوطن تأتي دائمًا في مقدمة أولوياته، حتى وإن كان ذلك على حساب وقته وحياته الشخصية

مصطفى بكري: الرئيس السيسي استلم مصر خرابة وتعاني

قال الإعلامي مصطفى بكري، :"الرئيس السيسي استلم البلد خلال 2014، وكانت خرابة، والأوضاع كانت صعبة للغاية وتعاني".

مصطفى بكري يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشائعات المتداولة مؤخرًا بشأن زيادة أسعار البنزين لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن وزارة البترول نفت هذه الأنباء أكثر من مرة