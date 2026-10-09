حياة كريمة وتنمية سيناء والصعيد.. جهود الدولة لتطوير حياة المواطنين

امتدت جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان إلى ما هو أبعد من الصحة والتعليم، لتشمل تطوير الريف، وتحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير منظومة العدالة، والاهتمام بالثقافة والقطاع الديني وتمكين المرأة والشباب ودعم الرياضة، في إطار رؤية تستهدف وصول التنمية إلى مختلف أنحاء الجمهورية وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.

حياة كريمة.. تطوير 4500 قرية لخدمة 60 مليون مواطن

أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، مستهدفة نحو 4500 قرية في 175 مركزًا، لخدمة قرابة 60 مليون مواطن، من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الأساسية.

وشملت المرحلة الثانية من المبادرة 1477 قرية، من خلال أكثر من 23 ألف مشروع، باستثمارات تجاوزت 350 مليار جنيه، تضمنت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، وإنشاء المدارس والوحدات الصحية ومجمعات الخدمات ومكاتب البريد، إلى جانب تطوير الطرق وتوفير السكن الكريم.

تنمية سيناء والصعيد.. استثمارات لتعزيز التنمية الشاملة

حظيت سيناء ومحافظات الصعيد بنصيب من مشروعات التنمية، إذ تجاوزت الاستثمارات الموجهة إلى سيناء 1.1 تريليون جنيه، فيما بلغت الاستثمارات في الصعيد نحو 1.8 تريليون جنيه.

واستحوذ الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

وفي سياق دعم الاقتصاد الوطني، سجلت قناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي 2022-2023، بعدما تجاوزت إيراداتها 9.4 مليار دولار.

الحماية الاجتماعية.. دعم ملايين الأسر والمواطنين

بلغ الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 4.5 تريليون جنيه، فيما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» إلى نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقرب من 18 مليون مواطن، بمخصصات بلغت 54 مليار جنيه.

كما استفاد أكثر من 16 مليون مواطن من صندوق «تحيا مصر»، وأُصدرت أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.

الأمن الغذائي.. أكثر من 250 مليون رغيف خبز مدعم يوميًا

احتل الأمن الغذائي مكانة مهمة ضمن جهود الدولة، إذ تجاوز الإنفاق على منظومة التموين 1.15 تريليون جنيه، فيما تراوح إنتاج الخبز المدعم بين 250 و270 مليون رغيف يوميًا.

وارتفع عدد البطاقات التموينية إلى نحو 24 مليون بطاقة، مع إتاحة أكثر من 30 سلعة أساسية، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على السلع الغذائية.

تطوير منظومة القضاء والعدالة والتحول الرقمي

شهدت منظومة العدالة جهودًا للتطوير والتحديث، حيث ارتفع عدد المحاكم إلى 320 محكمة، وتوسع عدد مكاتب الشهر العقاري المميكنة إلى أكثر من 600 مكتب.

كما تضمنت جهود التطوير إنشاء مدينة العدالة الذكية، والتوسع في خدمات التقاضي الرقمي، وتسليم 50 مركزًا تكنولوجيًا متقدمًا لوزارة العدل، بهدف تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتيسير حصول المواطنين عليها.

الثقافة والقطاع الديني.. الحفاظ على الهوية والوعي المجتمعي

امتدت جهود بناء الإنسان إلى الجوانب الثقافية والدينية، حيث حظي القطاع الثقافي بدعم شمل 353 قصرًا وبيتًا للثقافة، إلى جانب مدينة الفنون والثقافة.

وفي القطاع الديني، نُفذت أعمال إحلال وتجديد وصيانة لنحو 14627 مسجدًا، بتكلفة تجاوزت 27.8 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير مساجد آل البيت، وتوفيق أوضاع نحو 3804 كنائس ومبانٍ تابعة لها.

تمكين المرأة والشباب ودعم الرياضة

شهد تمثيل المرأة في مجلس النواب ارتفاعًا ليصل إلى نحو 27%، بالتزامن مع جهود دعم مشاركتها في الحياة العامة، فيما أُتيحت للشباب فرص أكبر للتأهيل والتمكين، بما يساعدهم على المشاركة في مسيرة التنمية.

وفي المجال الرياضي، تجاوزت الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع 350 مليار جنيه، كما ارتفع عدد الاستادات من 14 إلى 36 استادًا، في إطار تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز فرص ممارسة الأنشطة الرياضية.

التنمية الحقيقية.. أثر ملموس في حياة المواطنين

تعكس هذه المشروعات والاستثمارات توجه الدولة نحو تحسين حياة المواطنين على مختلف المستويات؛ من خلال توفير العلاج والفرص التعليمية، وتطوير القرى، ومساندة الأسر، وتيسير الحصول على الخدمات، وتعزيز العدالة، ودعم الثقافة وتمكين الشباب والمرأة.

وتبقى القيمة الحقيقية لهذه الجهود مرتبطة بما تحققه من أثر مباشر في حياة المواطن، وما توفره من فرص أفضل للأجيال القادمة، بما يعزز قدرة الوطن على مواصلة مسيرة التنمية والاستعداد للمستقبل.