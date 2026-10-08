ضمن ثمار «حياة كريمة».. تجديد الاعتماد المبدئي لمركز طب أسرة حانوت بزفتى وفقًا لمعايير «GAHAR»

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تجديد الاعتماد المبدئي لمركز طب أسرة حانوت بمركز زفتى، وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، برئاسة الدكتور أحمد طه، وذلك ضمن جهود الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن مركز طب أسرة حانوت يأتي ضمن ثمار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى، من خلال تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها وفقًا لمعايير الجودة، بما يضمن توفير خدمة صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن استمرار اعتماد المنشآت الصحية بالمحافظة يعكس حجم ما تبذله الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، مؤكدًا مواصلة المحافظة دعم جهود التطوير وتحسين مستوى الخدمة، بما يحقق رضا المواطن ويضمن حصوله على رعاية صحية تليق به.

دعم صحة الغربية

ووجّه المحافظ خالص الشكر والتقدير للدكتورة رشا خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ولجميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بمركز طب أسرة حانوت، تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على مستوى الخدمة واستيفاء معايير الجودة، مؤكدًا أن ما يتحقق من نجاحات في المنشآت الصحية هو ثمرة جهود متواصلة من جميع عناصر المنظومة الصحية.