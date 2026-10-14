خالد الغندور يوضح حقيقة لقطة شيكوبانزا بمباراة القمة: الكرة لم تخرج من الملعب

علق الإعلامي خالد الغندور على الجدل المثار بشأن إحدى اللقطات التحكيمية في مباراة الزمالك والاهلي، والخاصة بالكرة التي وصلت إلى شيكو بانزا، مؤكدًا أن الكرة لم تخرج من الملعب قبل استكمال اللعب.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي، موضحًا أن مساعد الحكم لم يرفع الراية إلا بعد خروج الكرة من شيكو بانزا، مشيرًا إلى أن اللقطة توضح أن الكرة لم تخرج بالكامل من الملعب، وأنها اصطدمت بيد لاعب الزمالك.

وأضاف الغندور أن الفار لم يتحدث مع الحكم بشأن اللعبة، موضحًا أن اللقطة كانت واضحة من خلال تصوير المدرجات، معربًا عن أسفه لعدم ظهور اللعبة بشكل واضح في الإخراج التلفزيوني

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، قد حقق الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي أقيمت الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.