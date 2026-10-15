الشرطة الأمريكية تعلن إحباط هجوم محتمل استهدف معبدًا هندوسيًا قرب شيكاغو

أعلنت الشرطة الأميركية في إحدى ضواحي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، إحباط هجوم محتمل بإطلاق نار جماعي، بعد توقيف شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، يُشتبه في تخطيطه لاستهداف دار عبادة هندوسية.

ووفقًا للمعلومات التي أعلنتها السلطات، يواجه ألكسندروس بابوراكيس اتهامات جنائية تتعلق بتوجيه تهديد إرهابي وحيازة أسلحة بصورة غير قانونية، فيما يحقق المحققون في احتمال تخطيطه لاستهداف أكبر معبد هندوسي في مدينة أورورا بولاية إلينوي، دون أن يتأكد بعد الموقع الذي كان ينوي مهاجمته.

ولم تتضح على الفور المعلومات المتعلقة بالتمثيل القانوني للمتهم أو ما إذا كان قد استعان بمحامٍ للدفاع عنه.

رسائل مثيرة للقلق تكشف المخطط المزعوم

وبحسب إفادات نقلها ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمقاطعة كوك، أبلغ زملاء المتهم في المطعم الذي يعمل فيه بضاحية بالاتاين الشرطة بتلقيهم رسائل رقمية وصفوها بالمقلقة.

وشملت الرسائل وثيقة تتضمن مخططًا مزعومًا لتنفيذ هجوم بإطلاق نار جماعي، إلى جانب صور لمعدات تكتيكية.

كما أفاد زملاء العمل بأن المتهم كان يعبّر علنًا عن تأييده لتفوق العرق الأبيض، وذكروا أنه تحدث عن رغبته في قتل أشخاص من أصول هندية.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد مدى جدية المخطط المزعوم، والأهداف المحتملة، والظروف المحيطة بالقضية.