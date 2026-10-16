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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن عبدالعزيز: الفروقات الفنية بين اللاعبين في مصر ليست كبيرة

وليد دعبس
وليد دعبس
يمنى عبد الظاهر

أكد أيمن عبدالعزيز، المدرب العام لفريق مودرن سبورت، أن الفروقات الفنية بين اللاعبين في مصر ليست كبيرة، والفارق الحقيقي يكمن في الشخصية، فلا يوجد فارق كبير بين لاعب في الدرجة الثانية أو الثالثة وآخر في الدوري الممتاز، والأمر يتعلق في المقام الأول بشخصية اللاعب وقدرته على إثبات نفسه.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات لبرنامج «ستاد مصر مودرن»: «وليد دعبس يوفر إمكانيات كبيرة للفريق، ولا يدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لمودرن سبورت».

وأضاف: «الجهاز الفني بقيادة محمد أمين بن هاشم لا يبخل بنقطة عرق واحدة من أجل الفريق، ويدخل كل مباراة بشعار لا بديل عن الفوز، ويحاول دائمًا نقل هذه الثقافة إلى اللاعبين».

وليد دعبس مودرن سبورت أيمن عبدالعزيز محمد أمين بن هاشم الدوري الممتاز

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