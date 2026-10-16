مش بس أدوية.. تناول عناصر غذائية طبيعية يحافظ على صحة الشعر

للحصول على شعر صحي وفروة رأس مغذية، من الضروري مراعاة دور التغذية كعامل مساعد للعلاجات الموضعية أو المكملات الغذائية، فكما أن النظام الغذائي المتوازن والطازج وغير المعالج والغني بالعناصر الغذائية يغذي وينظم وظائف الجسم المتعددة، فإنه يلعب أيضاً دوراً أساسياً في الحفاظ على شعر قوي وفروة رأس صحية.

بدءًا من المصادر الغنية بالبروتين التي تدعم إنتاج الكيراتين - وهو اللبنة الأساسية للشعر - وصولًا إلى الأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن التي تحارب الأكسدة والالتهابات، فإن اختيار المكونات المناسبة لتغذية جسمك يمكن أن يحدث فرقًا في الحفاظ على فروة رأس صحية .

تناولي الطعام للحصول على شعر أكثر صحة:

- الأطعمة الغنية بالبروتين:

يتكون الشعر بشكل أساسي من بروتين يُسمى الكيراتين، لذا فإن تناول كمية كافية من البروتين ضروري لنمو الشعر وقوته، بالإضافة إلى تجديد الخلايا الذي بدوره يُساعد على نمو بصيلات الشعر وإصلاحها، تُعدّ اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي، مصدراً غنياً بالبروتين دون كميات كبيرة من الدهون، أما الأسماك، وخاصة الماكريل والسلمون المرقط والسلمون، فلا تُوفر البروتين فحسب، بل تُوفر أيضاً أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تُعزز صحة فروة الرأس (وهي ضرورية لشعر صحي) وتُقلل الالتهابات.

- أحماض أوميغا-3 الدهنية:

تُساعد أحماض أوميغا-3 الدهنية على تقليل الالتهابات، مما يُؤثر إيجابًا على كثافة الشعر، ويُقلل من تساقطه، ويُعزز صحة فروة الرأس، تُعتبر هذه الأحماض من العناصر الغذائية الأساسية لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها بنفسه، لذا يجب الحصول عليها من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، الأنواع الثلاثة الرئيسية لأحماض أوميغا-3 الدهنية هي حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA)، وحمض دوكوساهيكسانويك (DHA)، تُعد الأسماك الدهنية، وبذور الشيا، وبذور الكتان، والجوز، وفول الصويا، والبيض مصادر ممتازة لأحماض أوميغا-3 الدهنية.

- الحديد :

يُعدّ الحديد عنصرًا معدنيًا أساسيًا يلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك نمو الشعر، يُساعد هذا المعدن في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، قد يؤدي انخفاض مستوى الحديد إلى دخول بصيلات الشعر في مرحلة الراحة قبل الأوان، مما ينتج عنه ترقق الشعر أو، في الحالات الشديدة، تساقطه، لزيادة استهلاكك للحديد، يُعدّ السبانخ والتوفو والعدس من المصادر الممتازة والغنية بالعناصر الغذائية