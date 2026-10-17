أخبار أسوان| استعدادات لتعامدالشمس.. مبادرة لتخفيض الأسعار.. قوافل طبية..و افتتاح مسجد جديد

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 16/10/2026 أحداث متنوعة.

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للجهات المختصة بالتنسيق مع ممثلى بنك الشفاء المصرى لتنفيذ قوافل طبية مجانية بنطاق مركزى كوم أمبو وإدفو خلال الأيام القادمة بما يسهم فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، تحت مظلة مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

نائب محافظ أسوان : إجتماع تنسيقى لتنفيذ قوافل طبية مجانية بمركزى كوم أمبو وإدفو ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكل حسم ، مع تكثيف المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والمدن ومسئولى الوحدات المحلية ، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات .



أسوان : إزالة 535 تعديا على أراضي أملاك الدولة والزراعة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أهمية تنفيذ المبادرات التنموية التى تسهم فى تحسين المظهر الحضارى للمناطق السياحية، وفتح آفاق جديدة للتسويق لمنتجات السيدات والجمعيات الأهلية، وذلك تحت مظلة المبادرة الرائدة “ أسوان بشبابها أجمل”، بما يدعم جهود التمكين الاقتصادى ويعزز فرص التسويق للمنتجات المحلية.



تنفيذ مبادرة كورنيش إدفو السياحي التنموي الذكي لدعم السياحة والترويج للمشغولات اليدوية.. صور

جهود متنوعة

تستعد وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة أسوان لافتتاح المهرجان الفني لـ"تعامد الشمس 2026"، مساء غد السبت 17 أكتوبر، على مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل بمدينة أسوان ، في احتفالية فنية ووطنية تجمع بين التراث والفنون الشعبية المصرية، بالتزامن مع الاستعدادات لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.

انطلاق المهرجان الفني لـ"تعامد الشمس " بمسرح فوزى فوزى بأسوان.. غدا

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن تحديد عدد من المنافذ التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة للمشاركة فى مبادرة بيع 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة على مستوى المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بما يسهم فى تلبية احتياجات الأسر وتوفير متطلباتها الأساسية بأسعار مناسبة .



طرح 30 سلعة غذائية وأساسية بأسعار مخفضة من خلال 5 منافذ للشركة المصرية بأسوان

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، كلاً من علاء الدين ممدوح رئيس الوحدة المحلية لمدينة الرديسية ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، والشيخ محمود سليم مدير إدارة أوقاف الرديسية لافتتاح مسجد السيدة نفيسة بمدينة الرديسية ، وذلك وسط حضور من الأهالى والمصلين .



أسوان.. رئيس مدينة الرديسية يفتتح مسجد السيدة نفيسة