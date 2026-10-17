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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا للشتاء.. مياه القناة تكثف تطهير شبكات الصرف الصحي في 3 محافظات

مياه القناة : تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
مياه القناة : تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
محمد الغزاوى

أكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، علي تكثيف أعمال التسليك والملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة الي صيانة وتركيب مطابق بالوعات بدل التي تم سرقتها، وذلك للحفاظ على استمرارية عملها وإطالة عمرها الافتراضي.

مياه القناة : تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

وقال التراس، أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، وذلك ضمن خطة الاستعدادات لفصل الشتاء لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين في إقليم القناة.

وأضاف رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، والمتمثلة في فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، حيث يتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي.

بينما أشار المهندس أحمد التراس، أن فريق العمل بالشبكات على مستوى القطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في صيانة وتركيب أغطية بالوعات مطابق الصرف الصحي، جديدة بدل المطابق المفقودة والتي تم سرقتها، وتعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر.

وأوضح التراس، الي تعزيز كفاءة الأداء وتطوير منظومة العمل بمختلف القطاعات محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من خلال تحديد الأولويات، ومتابعة مؤشرات العمل، والاستعداد للتحديات التشغيلية، ودعم كفاءة إدارة الموارد وتطوير قدرات العاملين، بالاضافة الي تطوير منظومة الربط الإلكتروني بين القطاعات والفروع التجارية، وتعزيز الاستفادة من البرامج الإلكترونية المتخصصة في أعمال الإصدار والمعاملات التجارية، بما يسهم في سرعة الانجاز، وتحسين كفاءة العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بورسعيد الإسماعيلية السويس مياه القناة

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