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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلة نفط عملاقة ثانية اليوم

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد على

أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلة نفط عملاقة ثانية اليوم، السبت، بعد اصطدامها بلغم أثناء عبورها من مسار مخالف بهرمز.


وقال الحرس الثوري الإيراني إن الناقلة أطفأت أجهزة التتبع بتحريض من الجيش الأمريكي وتوقفت عن الحركة نتيجة الانفجار.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري، أن ناقلة نفط تعرضت لانفجار واندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بلغم بحري أثناء عبورها مضيق هرمز.

 

انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز 

وحسب الحرس الثوري، فإن الناقلة كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وكانت تحاول عبور الممر المائي الاستراتيجي بشكل غير قانوني عبر مسار غير مرخص به من إيران.

وأعلن وزير النقل البحري الهندي أن ناقلة نفط خام على متنها 15 بحارا هنديا، أصيبت بقذيفة في مضيق هرمز في وقت سابق من يوم الجمعة.

عاجل الحرس الثوري الإيراني ناقلة بهرمز ناقلة نفط عملاقة ثانية لجيش الأمريكي الانفجار الجيش الأمريكي

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