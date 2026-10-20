الغربية.. أمسية دينية احتفالا بذكرى مولد السيد البدوي

نظمت مديرية أوقاف الغربية، بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، أمسية دينية كبرى بالمسجد الأحمدي (مسجد سيدي أحمد البدوي) بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، احتفالًا بذكرى مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه.

توجيهات أوقاف الغربية

وجاء ذلك في أجواء إيمانية عامرة بذكر الله ومحبة النبي ﷺ وآل بيته.

وتأتي هذه الأمسية في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف، وحرصها على إحياء المناسبات الدينية، وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني لدى أفراد المجتمع.

تحرك تنفيذي عاجل

وشارك في فعاليات الأمسية نخبة من العلماء والدعاة وأصحاب الأصوات الندية، وهم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم السابق، محاضرًا و فضيلة الشيخ أحمد الدسوقي مكي، إمام وخطيب المسجد الأحمدي و فضيلة الشيخ أحمد الغيطاني، قارئًا و فضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد، مبتهلًا.

رفع كفاءة الخدمات

وقدَّم الأمسية الإذاعي الكبير عبد الناصر أبو زيد، المدير العام السابق لإذاعة القرآن الكريم، وسط أجواء إيمانية متميزة، تلاقت فيها الكلمة الدعوية الهادفة مع التلاوة القرآنية العطرة والابتهالات الدينية المؤثرة، في مشهد عبَّر عن عظمة المناسبة ومكانة المسجد الأحمدي في قلوب محبيه وزائريه.

احتفالات شيخ العرب

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة الفعاليات الدعوية التي تنظمها مديرية أوقاف الغربية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، احتفاءً بذكرى مولد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه، وتأكيدًا على رسالة المساجد في نشر صحيح الدين، وتعميق الوعي الديني، وترسيخ القيم الروحية والأخلاقية، بما يسهم في بناء الإنسان وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.