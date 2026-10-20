المستشار الألماني يحذر من الاستخفاف بروسيا.. بوتين خطر كبير

أطلق المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحذيرا من ضرورة عدم الاستهانة بروسيا، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل خطرا على الاتحاد .

واعتبر ميرتس ان بوتين يسعى لتقويض الديمقراطية في أوروبا.

و اتهم ميرتس موسكو بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج.

وأكد دعم ألمانيا وأوروبا لأوكرانيا دون مساعدة واشنطن، مع تعزيز الدفاعات الأوروبية لتحقيق استقلالية أكبر عن الولايات المتحدة.

وقال المستشار الألماني ،إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يسعى إلى هزيمة أوكرانيا فحسب، بل يعمل أيضاً على تقويض الديمقراطية في أوروبا".

وقال ميرتس في مقابلة مع "بلومبرج": "أكبر ما يقلقني هو التقليل من تأثير روسيا على مجتمعاتنا".



وأشار ميرتس إلى أن كثيرين، بمن فيهم ألمان، "لا يتعاملون مع هذا التهديد بالجدية الكافية".

أضاف: "إنهم لا يدركون الهدف الحقيقي لروسيا. الأمر لا يتعلق فقط بمكاسب إقليمية في أوكرانيا، فهم يخشون الديمقراطية والمجتمعات المنفتحة ونجاح التكامل الأوروبي".

واتهمت حكومة ميرتس موسكو بالوقوف وراء هجوم بطائرة مُسيرة أخفق في تحقيق هدفه في مطار بمدينة لايبزيج في أغسطس الماضي، في واحدة من سلسلة حوادث متزايدة داخل أوروبا نُسبت إلى روسيا أو حلفائها، بينما تنفي موسكو تورطها في تلك الحوادث.