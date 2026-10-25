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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ChatGPT يطلق ميزة Locked Chats لحماية خصوصية الدردشات

ميزة "Locked Chats" لحماية خصوصية
ميزة "Locked Chats" لحماية خصوصية
لمياء الياسين

في خطوة بارزة لتعزيز خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم الشخصية، أعلنت شركة OpenAI رسميًا عن إطلاق ميزة أمنية جديدة تحت اسم "المحادثات المقفلة" (Locked Chats). وتستهدف هذه الميزة الجديدة منع المتطفلين والأشخاص الذين يشاركون الأجهزة نفسها من الاطلاع على سجل الدردشات والبيانات الحساسة التي يتبادلها المستخدمون مع الروبوت.

إخفاء محادثات


وتعمل الخاصية المبتكرة عبر إخفاء محادثات معينة تمامًا من سجل الدردشة المعتاد، وقائمة المحادثات المثبتة، بل وحتى من نتائج البحث الداخلية الخاصة بالتطبيق. ولكي يتمكن المستخدم من الوصول إلى هذه المحادثات المخفية مجددًا، يتطلب النظام إدخال رمز تعريف شخصي (PIN) مكون من أربعة أرقام، مع دعم كامل لتقنيات المصادقة البيومترية المتقدمة مثل بصمة الوجه (Face ID) وبصمة الإصبع المتاحة على هواتف آيفون وأندرويد.

ميزة الحماية المشفرة

لتفعيل ميزة الحماية المشفرة، يتبع المستخدم خطوات بسيطة تبدأ بالضغط على قائمة الخيارات الثلاث المجاورة للمحادثة المراد حمايتها، ثم اختيار "قفل المحادثة" (Lock chat). وبمجرد تأكيد الاختيار، تنتقل الدردشة تلقائيًا إلى قسم سري آمن ومستقل. وعلى صعيد نسختي الويب وسطح المكتب، فإن النظام يبدي ذكاءً أمنيًا؛ إذ يتم إعادة قفل المحادثات بمجرد إغلاق علامة التبويب أو تحديث الصفحة أو الابتعاد عن النافذة.

 ميزة "Locked Chats" لحماية خصوصية


ورغم الإشادة الواسعة بهذه الخطوة، فقد وجهت المنصة تحذيرًا أمنيًا هامًا للمستخدمين؛ حيث إن إعادة تعيين رمز الدخول (PIN) في حال نسيانه ستؤدي فورًا إلى حذف كافة المحادثات المقفلة بشكل نهائي لحماية سرية البيانات. يأتي هذا التحديث التدريجي ليعكس التزام مجتمع التقنية بسد ثغرات الخصوصية، وتوفير بيئة تصفح آمنة تلبي تطلعات الملايين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في تسيير تفاصيل حياتهم المهنية والشخصية اليومية.

خصوصية المستخدمين حماية بيانات ميزة أمنية المحادثات المقفلة سجل الدردشات البيانات الحساسة

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