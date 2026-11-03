الأمم المتحدة تطلق مبادرة تأمين جديدة للاستعداد للكوارث

أطلقت الأمم المتحدة، مبادرة تأمين جديدة قد توفر ما يصل إلى 40 مليون دولار لمساعدة هذه المجتمعات على الاستعداد للكوارث قبل وقوعها، بدلا من انتظار حدوثها لبدء الاستجابة الإنسانية، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاطر التي تواجه المجتمعات المعرضة للكوارث.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تأتي المبادرة بقيادة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، لتوفير تمويل إضافي عندما تهدد عدة كوارث مناطق مختلفة في الوقت نفسه.

ومن خلال هذه المبادرة، سيتمكن الشركاء الإنسانيون من الحصول على موارد إضافية تساعدهم على التحرك مبكرا والوصول إلى مزيد من الأشخاص المعرضين للخطر.

أشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، "توم فليتشر"، إلى أن الكوارث لا تنتظر حتى تتعاون الجهات الإنسانية لمواجهتها، مشددا على أهمية تعزيز الاستعداد المبكر وتنسيق الجهود الإنسانية.

وتسعى المبادرة إلى منح المجتمعات المعرضة للخطر فرصة أفضل للاستعداد للكوارث، من خلال توفير التمويل في الوقت المناسب، بما يساعد على تقليل آثارها وحماية مزيد من الأرواح قبل تفاقم الأوضاع.